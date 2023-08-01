«Благодарен Господу за мой путь». Интервью с Бобровским — русским героем сезона НХЛ

Сергей Бобровский в минувшем сезоне НХЛ затмил всех остальных российских звёзд сильнейшей лиги мира. Голкипер «Флориды», на которого в прошлые годы обрушилась лавина критики, стал важнейшим соавтором сенсационного выступления «Пантерз» в плей-офф Кубка Стэнли. Бобровский начал этот сумасшедший поход на скамейке запасных, но затем в очередной раз задвинул более молодого коллегу, вдохнул спокойствие и уверенность в команду и повёл «Флориду» к мечте. В финале «пантеры» были остановлены «Вегасом», но выступление Бобровского в плей-офф ещё долго будет вспоминаться хоккейными болельщиками.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» российский голкипер впервые прокомментировал события Кубка Стэнли — 2023, разобрал каждую серию и высказался о своём отношении к похвале и критике общественности.

«Понимал и понимаю, что любовь в соцсетях – ненастоящая»

— Поздравляю с великолепным сезоном. Выход в финал, вы играли просто феноменально. Есть всё-таки удовлетворение от сезона, несмотря на поражение от «Вегаса»?

— Спасибо. Да, сезон получился продуктивным. Все сложилось в самый нужный период, и нам удалось показать хороший хоккей в плей-офф.

— На самом деле, ваша игра этим летом не возникла же на пустом месте, с каждым годом во «Флориде» вы добавляли. Какие факторы сказались в этом последовательном улучшении?

— Вещи во «Флориде» потихоньку выравниваются и приобретают правильную форму. Мне нравятся процесс и прогресс, который у нас происходит. Грамотная работа менеджмента в межсезонье позволила вывести клуб на новый уровень.

— Вы не раз говорили, что не отвлекаетесь на прессу и обсуждения в интернете. Но всё равно ведь должно было играть самолюбие? Вы один из самых дорогих вратарей, на вас рассчитывают, а тут то Найт, то Дриджер, то Лайон на пятки наступают, то рано вылетаете из плей-офф.

— Это было очень полезное время для меня. Я получил множество уроков, из которых сделал правильные выводы. Трудности закаляют характер и укрепляют волю.

— Даже после плей-офф не хотелось почитать, что о вас пишут? Соцсети по ходу плей-офф захлебывались от любви к вам.

— Я понимал и понимаю, что это ненастоящая любовь. Соответственно, эта комната моего сознания закрыта, и я не вижу смысла туда заходить.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

«Ни в один из периодов серии с «Бостоном» не чувствовал, что они расслабились. Но Господь Бог был на нашей стороне»

— «Флорида» в этом сезоне — как американские горки. Как менялись ваши эмоции по ходу сезона?

— С приходом Пола Мориса требования к ребятам немного поменялись. Это был непростой период. Нам потребовалось время на адаптацию. Но в плей-офф всё, о чëм говорил наш лидер, сбылось и послужило мощным стержнем для веры в невероятное.

— Так получилось, что плей-офф вы начинали в роли запасного голкипера, чего с вами не происходило больше 10 лет. Насколько сложно психологически было вступать в серию с «Бостоном»?

— Да, это было нелёгкое время, но я знал и верил, что эту ситуацию мне нужно было пройти. Я также понимал, что это уникальная возможность подойти к важным играм свежим и мотивированным, поэтому не терял времени на обиды, а готовился, работал и ждал шанса.

— За счёт чего удалось отыграться с 1-3 в серии с лучшей командой регулярного чемпионата?

— Господь Бог был на нашей стороне. «Бостон» — умная, обученная команда. Грамотное нападение, мощная защита, великолепный вратарь. Ни в один из периодов серии я не чувствовал, что они расслабились. Они бились и отдавались на 100%, но это хоккей, и, как я сказал выше, хвала Богу за нашу триумфальную победу в серии.

— Выход Маршана «один в ноль» на последних секундах в пятом матче — это нечто. Самый значимый сейв сезона для вас, ведь без него ничего бы не было?

— Оглядываясь назад, какие-то моменты игры кажутся более яркими. Обстоятельства так сложились, и мне удалось оставить команду в игре, но не забей Ткачук в овертайме, всё потеряло бы смысл, и никто бы даже не вспомнил о сейве. Каждый игрок привнёс свою лепту в успех команды. Кому-то повезло оказаться в нужном месте в нужный момент, кто-то проделал титанический объём черновой работы, а кто-то, несмотря на травмы, находил в себе силы выходить и помогать команде.

«Уникально – играть серию плей-офф в столице хоккея и добиться победы»

— После трёх подряд побед над «Брюинз» поняли, что вашей команде уже всё по плечу?

— Безусловно, победа над «Бостоном» придала нам уверенности в своих силах и дала надежду на новые победы.

— Серию с «Торонто» вся ваша команда отыграла на одном дыхании, полностью нейтрализовав звёздную атаку «листьев». Как удалось оставить на сухом пайке таких звёзд, как Мэттьюс, Марнер, Таварес?

— У «Торонто» действительно мощное нападение. Ребята, которых вы перечислили, плюс ещё несколько ребят действительно мастера высокого класса, но мои партнеры не дали им места и времени для демонстрации их уровня. Это был уникальный опыт — играть серию плей-офф в Канаде, в столице хоккея и добиться победы.

— Только в этой серии вы выиграли два овертайма, да и вообще «Флорида» выиграла все семь овертаймов в плей-офф, показав один из лучших результатов в истории НХЛ. В чём был ваш секрет?

— Здесь нет никакого секрета. Мы так же, как и соперник, легко могли оказаться на проигравшей стороне. Каждая игра, каждая серия уникальны. Как, впрочем, и овертайм. Никто не знает, что будет, что произойдет. Думаю, вера команды в систему, в друг друга освободила необходимую энергию для победы.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

«140-минутный матч – интересный опыт. Во второй игре было ощущение, что первая встреча продолжается»

— Первый матч с «Каролиной» продолжался 140 минут. Какие ощущения испытывает вратарь, когда 80 минут подряд играет без права на ошибку?

— Интересный опыт. Интересные ощущения. Хороший психологический тест. Вратарь соперника в овертайме творил чудеса, и во многом благодаря ему овертайм продлился так долго.

— Помню, кто-то выложил ваше фото после овертайма с «Торонто», и вы там практически прозрачный. А сколько веса потеряли за ту игру с «Каролиной»?

— Я, если честно, не веду контроль за весом. За игру в среднем уходит от одного до трёх килограммов.

— После таких игр приходишь в номер и падаешь без сил? Как просыпаться на следующий день, как вратарю восстанавливаться от таких матчей?

— Да, время на восстановление сократилось. Важно было принять правильные решения для оптимального отдыха. Мне понравилось, как я себя чувствовал во второй игре. Было ощущение, как будто первая игра продолжилась, и я сразу вошёл в состояние потока, где всё удобно и комфортно.

— Это был самый сложный матч в вашей карьере?

— Думаю, это один из самых памятных матчей в моей карьере.

— В целом про «Каролину» в России очень часто говорят, что эта команда играет в довольно примитивный хоккей, делая ставку на броски со всех подряд позиций. Насколько вы согласны с такой точкой зрения?

— «Каролина» очень сильна в обороне. Это был большой экзамен для нас. Ребята здорово катаются, играют очень плотно, в связи с чем на льду нет свободного места. Все матчи с «Каролиной» были очень тяжёлыми. Честно говоря, счёт в серии 4-0 не отражает уровень и накал борьбы.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

«Узнавал диагнозы некоторых ребят и потом был шокирован видеть их на льду в финале»

— Что пошло не так в серии с «Вегасом»? Тяжёлые травмы ключевых хоккеистов вашей команды – Ткачука, Монтура, Экблада, Гудаса – уже не позволяли играть на полную мощность?

— Думаю, первые две игры мы немного перегорели эмоционально. Слишком сильно хотели победить, и эмоции порой преобладали над холодным рассудком. Начали ошибаться, допускать ненужные удаления. В связи с этим дали почувствовать уверенность сопернику. Хотя, несмотря на всё вышесказанное, у нас был шанс выравнять серию. Нам чуть-чуть не хватило в четвёртой игре. Ну и соперник показал умный командный хоккей.

— Какие вообще настроения, когда лидеры еле живые?

— Ребята играли с серьёзными травмами. После того, как узнавал диагнозы некоторых повреждений, был слегка шокирован видеть их в обойме на следующий матч. Два месяца упорной борьбы, конечно, сказываются.

— Полевые игроки «Вегаса» придумали что-то радикально новое в игре против вас или вам так не показалось?

— У «Вегаса» очень мощная и сбалансированная команда. Большие защитники, которые здорово катаются. Ровные мастеровитые четыре звена. Они показали хороший хоккей, с чем их и поздравляю. Для меня было очень интересно играть против них. Я получил прекрасный опыт.

— Что скажете о феномене Хилла? 31-летний голкипер никогда не был первым номером на уровне НХЛ, а в этом плей-офф показал игру всей жизни.

— Соглашусь с вами, что он продемонстрировал солидную игру. Он действительно здорово играл. Некоторые из его спасений были просто невероятны.

— Что надо сделать «Флориде» для победы в Кубке Стэнли? Только удачу приманить, чтобы в следующий раз без травм?

— Каждый сезон несёт свои белые и черные полосы. Многое зависит от стабильной психики — как индивидуальной, так и командной. Мы получили хороший опыт, и у нас правда хорошая команда. Считаю, что за это межсезонье мы стали сильнее. Менеджмент проделал хорошую работу. Но хоккей — это игра, и никогда не знаешь, что будет. Лига очень сильна, конкуренция невероятно высока.

— Барков и Ткачук такие разные. Тихий финн, который очень многое незаметно делает на льду, и взрывной Мэтт, этакий заводила с вагоном таланта. Насколько поменялась динамика в команде и как два таких разных лидера влияют на неё?

— Нам повезло, что у нас есть такие парни. Саша Барков — один из самых умных игроков в мире. Профессионал с большой буквы. Тихий и спокойный в раздевалке, но на льду своей игрой ведёт команду за собой. Он практически не ошибается. Его умение принимать максимально эффективные решения на площадке феноменально.

Ткачук — агрессивный и напористый нападающий. Лидер как в раздевалке, так и на льду. Тоже очень умный. На мой взгляд, именно он самый ценный игрок регулярки и плей-офф.

— Вы сами чувствуете сейчас, что по-настоящему вернулись на желаемый уровень?

— Как я сказал выше, вещи потихоньку выравниваются и приобретают правильную форму. Я благодарен Господу Богу за путь, по которому он меня ведет.