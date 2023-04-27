Матч жизни Бобровского в НХЛ! Отбил 44 броска и сделал суперсейв на последней секунде

«Бостон» — этот монстр, сокрушивший в регулярке несколько рекордов НХЛ, должен был забирать пятый матч и оформлять выход в следующий раунд. Но «Флорида», проигравшая один матч на выезде и оба – на домашней площадке, оказалась другого мнения. Особенно это касается Сергея Бобровского, многомиллионного вратаря, к которому у болельщиков за четыре года в клубе накопилось много претензий.

Этот плей-офф россиянин начинал в запасе, проиграв конкуренцию вратарю из АХЛ. Один матч Алекс Лайон для «Пантерз» затащил, но надолго его подвигов не хватило. Бобровский сменил его по ходу третьей встречи и вышел в старте на четвёртый матч, но выглядел не лучшим образом – всего 86,1% отражённых бросков. Однако Пол Морис всё равно верил в то, что Боб сможет показать свой лучший хоккей – тот самый, которым он заработал себе свой большой контракт и выиграл две «Везины».

Что ж, Бобровский не подвёл. В решающий момент, когда команда оказалась на грани вылета, он сыграл матч жизни в НХЛ. «Флорида» мощно начала первый период, отчаянно давила и демонстрировала, что так просто не сдастся на съедение «мишкам». Это привело к первому голу – Тайлер Бертуцци отбросил шайбу от борта прямо на пятачок, и Картер Вераге с Энтони Дюклером разорвали оборону «Бостона».

Впервые в серии «пантеры» выходили на второй период, ведя в счёте, но хозяева перехватили инициативу и обрушили на Бобровского град бросков. Матч превратился в догонялки – «Флорида» выходила вперёд, но «Бостон» не отпускал соперника далеко и трижды сравнивал счёт. Два гола Бобровский пропустил в большинстве, ещё один – в равных составах, но сегодня он сражался как лев и полностью переигрывал своего визави Линуса Улльмарка. Сергей закончил основное время с 40 сейвами, а главное спасение совершил за доли секунды до сирены, возвещающей об окончании основного времени!

Брэд Маршан отобрал шайбу со вбрасывания в своей зоне и улетел один на один с вратарём. Четыре секунды, три, две, одна – бросок. Это было бы идеальное окончание серии для «Бостона», но Бобровский сыграл хладнокровно и подарил своей команде ещё один шанс на победу.

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«Ему нужно было внести свою лепту, как делают Мэттью Ткачук и Александр Барков. Лидеры тащат команду, и Бобровский был гениален», — сказал после игры главный тренер Пол Морис.

Ткачук – лучший игрок «Флориды» в этом плей-офф, затащил в овертайме. «Предполагалось, что мы проиграем эту серию всухую, да? Никто не давал нам шанса после двух подряд поражений дома. То, как мы начали сегодняшний матч, многое говорит о нашей команде, подготовке и вере в себя. Мы не сдаёмся, всё сводится к нашему нежеланию заканчивать сезон», — заявил Ткачук, признанный первой звездой встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Бобровскому не дали даже третью звезду, хотя именно его уверенные и спокойные действия оставили «Флориду» в игре. В общей сложности он отразил 44 броска, что стало третьим результатом в истории клуба в матчах, когда команда находится на грани вылета.

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«Он блестяще играл весь матч, сегодня он был нашим лучшим игроком. Впечатляющее выступление в матче, который нам непременно надо было выигрывать», — отметил нападающий Сэм Беннетт.

«Плей-офф – лучшее время для игры в хоккей, и я сегодня получил удовольствие. Надо успокоиться, очень много положительных эмоций. Надо быть скромными, перезагрузиться, следующий матч будет ещё важнее», — отметил Бобровский. «Пантерз» продолжают балансировать на грани вылета, но сохранили надежды в этой серии и едут домой не паковать чемоданы, а готовиться к шестой игре, в которой им будет ещё тяжелее.