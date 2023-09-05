Внезапный суперкамбэк «Сибири», рекорд Минска и первый хет-трик сезона. Итоги дня в КХЛ

«Лада» пока не может выиграть, а Яшкин приговорил «Трактор».

Подводим итоги насыщенного игрового дня КХЛ 4 сентября.

К началу второго периода игра в Астане проходила в одну калитку. «Сибирь» тонула в бесконечных удалениях, «Барыс» исправно наказывал гостей за недисциплинированность, на табло горели 3:0. А вот затем новосибирцы проявили характер, а хозяева льда стали жертвой собственных ошибок в обороне, рикошетов и неудачной игры Паскуале – 3:3 «зажглись» уже на первой минуте третьего периода. До финальной сирены команды ещё успели обменяться голами, а победу «Сибири» в овертайме принесла шикарная «двоечка» Мёрфи и Бека. Классному матчу – классная точка!

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В Екатеринбурге всё было гораздо скромнее в плане зрелищности. «Автомобилист» открыл счёт на девятой минуте в большинстве, после того как проводящий 1000-й матч в чемпионатах России Панин случайно выложил идеальный пас под бросок Голышеву. Уфимцы отыгрались в формате «5 на 3» в середине встречи, но в начале третьего периода комбинация накоротке Широков – Голышев поставила в тупик оборону «Салавата», а Анатолий оформил дубль и статус главного героя встречи.

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В Тольятти СКА обыграл «Ладу» за четыре минуты в третьем периоде, забросив две шайбы в равных составах и ещё одну в меньшинстве. Героем армейцев стал Владимир Алистров: форвард СКА сначала выдал две отличные голевые передачи на партнёров, а затем забил и сам, продавив защитника «Лады» Минеева. Самое обидное для тольяттинцев, что в остальное время матча они мало в чём уступили грозному сопернику, перебросали СКА, но голкипер Сергей Иванов оставил ворота в неприкосновенности, совершив 30 сейвов.

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В Балашихе состоялась незапланированная расправа над «Витязем». Команда Александра Завьялова совершенно развалилась после пары пропущенных шайб от минского «Динамо» и в итоге уступила со счётом 0:7. «Зубры» куражились на всякий лад, добились самой крупной своей победы в истории КХЛ и при этом умудрились аж трижды отличиться в меньшинстве!

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«Северсталь» сыграла второй подряд сверхрезультативный матч в сезоне, но на этот раз с отрицательным результатом для себя. Череповчане приехали в гости к «Спартаку» и уступили 4:6. Решающим в матче стал отрезок с 32-й по 42-ю минуты, в котором красно-белые забросили три шайбы, две из них провёл Голдобин, оформивший таким образом первый хет-трик новой регулярки. «Северсталь» ещё покусалась, но дыры в обороне не позволили гостям рассчитывать на очки в этот вечер.

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Первый период игры в Казани остался за «Трактором»: Ткачёв открыл счёт уже на 34-й секунде, а под занавес отрезка Бурдасов реализовал большинство. В начале второй двадцатиминутки соперники обменялись голами, и лишь на 37-й минуте «Ак Барс» начал камбэк по-настоящему. Всё началось с трудового гола Лукоянова, а третий период стал бенефисом Яшкина. Форвард казанцев забросил две шайбы с пятачка (откуда же ещё?), развернув ход игры, а за восемь секунд до финальной сирены добил «Трактор» шикарным пасом на Радулова, который с удовольствием пополнил снайперский счёт.

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Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, достаточно уверенно разобравшись с «Амуром». В первом периоде бело-голубые дважды забили рабочие голы с пятачка, во втором индивидуальным мастерством блеснул Никита Гусев – и дело в шляпе. «Амур», правда, довольно быстро отыграл одну шайбу (снова за «тигров» забил Хохлачёв), но никакого развития этот порыв хабаровчан не получил.

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В Мытищах «Куньлунь» в присутствии менее тысячи зрителей буднично разобрался с ХК «Сочи». «Леопарды» не забросили ни одной шайбы, в то время как китайцы забили ровно по голу за период, дважды при этом реализовав большинство. Южная команда беспомощна на старте регулярки, а вот «Куньлунь» начал сезон с двух побед в основное время подряд.

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Матч 5 сентября