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Результаты матчей КХЛ 4 сентября, обзоры, видео голов, расписание матчей 5 сентября

Внезапный суперкамбэк «Сибири», рекорд Минска и первый хет-трик сезона. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ за 4 сентября
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«Лада» пока не может выиграть, а Яшкин приговорил «Трактор».

Подводим итоги насыщенного игрового дня КХЛ 4 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 5
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Скленичка (Старченко) – 05:03 (5x4)     2:0 Грант (Барбер, Лабейт) – 11:03 (5x4)     3:0 Барбер (Лабейт, Старченко) – 25:52 (5x4)     3:1 Морозов (Дубакин, Сетдиков) – 27:13 (5x5)     3:2 Бутузов (Мёрфи) – 39:48 (5x5)     3:3 Дубакин (Сетдиков, Прохоркин) – 40:40 (5x5)     4:3 Муратов (Омирбеков, Старченко) – 51:10 (5x5)     4:4 Яковлев (Михеев) – 53:00 (5x5)     4:5 Мёрфи (Бек) – 60:09 (3x3)    

К началу второго периода игра в Астане проходила в одну калитку. «Сибирь» тонула в бесконечных удалениях, «Барыс» исправно наказывал гостей за недисциплинированность, на табло горели 3:0. А вот затем новосибирцы проявили характер, а хозяева льда стали жертвой собственных ошибок в обороне, рикошетов и неудачной игры Паскуале – 3:3 «зажглись» уже на первой минуте третьего периода. До финальной сирены команды ещё успели обменяться голами, а победу «Сибири» в овертайме принесла шикарная «двоечка» Мёрфи и Бека. Классному матчу – классная точка!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голышев – 08:39 (5x4)     1:1 Шмелёв (Шаров) – 26:36 (5x3)     2:1 Голышев (Да Коста, Широков) – 43:44 (5x5)    

В Екатеринбурге всё было гораздо скромнее в плане зрелищности. «Автомобилист» открыл счёт на девятой минуте в большинстве, после того как проводящий 1000-й матч в чемпионатах России Панин случайно выложил идеальный пас под бросок Голышеву. Уфимцы отыгрались в формате «5 на 3» в середине встречи, но в начале третьего периода комбинация накоротке Широков – Голышев поставила в тупик оборону «Салавата», а Анатолий оформил дубль и статус главного героя встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Алистров, Глотов) – 22:34 (5x5)     0:2 Зинченко (Алистров) – 24:47 (4x5)     0:3 Алистров (Лайпсик, Никишин) – 26:58 (5x5)    

В Тольятти СКА обыграл «Ладу» за четыре минуты в третьем периоде, забросив две шайбы в равных составах и ещё одну в меньшинстве. Героем армейцев стал Владимир Алистров: форвард СКА сначала выдал две отличные голевые передачи на партнёров, а затем забил и сам, продавив защитника «Лады» Минеева. Самое обидное для тольяттинцев, что в остальное время матча они мало в чём уступили грозному сопернику, перебросали СКА, но голкипер Сергей Иванов оставил ворота в неприкосновенности, совершив 30 сейвов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Волков (Боуи) – 16:17 (4x5)     0:2 Кёрран (Пинчук) – 22:53 (5x5)     0:3 Мороз (Горбунов, Дерябин) – 34:05 (5x5)     0:4 Пинчук (Пышкайло, Смирнов) – 35:34 (4x5)     0:5 Ковгореня (Кёрран, Звягин) – 37:35 (5x5)     0:6 Горбунов (Волочко, Мороз) – 46:39 (5x5)     0:7 Стась (Пышкайло) – 58:07 (4x5)    

В Балашихе состоялась незапланированная расправа над «Витязем». Команда Александра Завьялова совершенно развалилась после пары пропущенных шайб от минского «Динамо» и в итоге уступила со счётом 0:7. «Зубры» куражились на всякий лад, добились самой крупной своей победы в истории КХЛ и при этом умудрились аж трижды отличиться в меньшинстве!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Моисеев (Жабреев, Рожков) – 02:13 (5x5)     1:1 Вишневский (Бурмистров, Локтионов) – 21:38 (5x4)     2:1 Голдобин (Савиков) – 22:52 (5x5)     2:2 Пилипенко (Аймурзин) – 29:21 (5x5)     3:2 Рубцов (Чайковски) – 31:01 (5x5)     4:2 Голдобин (Морозов) – 38:16 (5x5)     5:2 Голдобин (Вишневский, Порядин) – 41:05 (5x5)     5:3 Моисеев (Седов) – 43:26 (5x4)     6:3 Морозов (Порядин) – 57:28 (en)     6:4 Абросимов (Ильин, Чуркин) – 59:14 (5x5)    

«Северсталь» сыграла второй подряд сверхрезультативный матч в сезоне, но на этот раз с отрицательным результатом для себя. Череповчане приехали в гости к «Спартаку» и уступили 4:6. Решающим в матче стал отрезок с 32-й по 42-ю минуты, в котором красно-белые забросили три шайбы, две из них провёл Голдобин, оформивший таким образом первый хет-трик новой регулярки. «Северсталь» ещё покусалась, но дыры в обороне не позволили гостям рассчитывать на очки в этот вечер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Ткачёв (Бурдасов, Сошников) – 00:34 (5x5)     0:2 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 17:52 (5x4)     1:2 Кагарлицкий (Адамчук, Шипачёв) – 21:17 (5x5)     1:3 Сошников (Калинин, Карпухин) – 23:43 (5x5)     2:3 Лукоянов (Юдин, Журавлёв) – 36:02 (5x5)     3:3 Яшкин (Лямкин, Кагарлицкий) – 41:44 (5x5)     4:3 Яшкин (Шипачёв, А. Радулов) – 54:24 (5x4)     5:3 А. Радулов (Яшкин, Семёнов) – 59:52 (5x4)    

Первый период игры в Казани остался за «Трактором»: Ткачёв открыл счёт уже на 34-й секунде, а под занавес отрезка Бурдасов реализовал большинство. В начале второй двадцатиминутки соперники обменялись голами, и лишь на 37-й минуте «Ак Барс» начал камбэк по-настоящему. Всё началось с трудового гола Лукоянова, а третий период стал бенефисом Яшкина. Форвард казанцев забросил две шайбы с пятачка (откуда же ещё?), развернув ход игры, а за восемь секунд до финальной сирены добил «Трактор» шикарным пасом на Радулова, который с удовольствием пополнил снайперский счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Михайлов (Римашевский) – 09:39 (5x5)     2:0 Ильенко (Мартынов, Джиошвили) – 18:13 (5x5)     3:0 Гусев (Менелл, Пыленков) – 25:49 (5x5)     3:1 Хохлачёв (Бродхёрст, Шевченко) – 26:30 (5x4)    

Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, достаточно уверенно разобравшись с «Амуром». В первом периоде бело-голубые дважды забили рабочие голы с пятачка, во втором индивидуальным мастерством блеснул Никита Гусев – и дело в шляпе. «Амур», правда, довольно быстро отыграл одну шайбу (снова за «тигров» забил Хохлачёв), но никакого развития этот порыв хабаровчан не получил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ип (Фу, Пу) – 02:53 (5x4)     2:0 Броссо (Вон, Вуд) – 19:44 (5x4)     3:0 Локхарт (Челиос) – 39:22 (4x4)    

В Мытищах «Куньлунь» в присутствии менее тысячи зрителей буднично разобрался с ХК «Сочи». «Леопарды» не забросили ни одной шайбы, в то время как китайцы забили ровно по голу за период, дважды при этом реализовав большинство. Южная команда беспомощна на старте регулярки, а вот «Куньлунь» начал сезон с двух побед в основное время подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матч 5 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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Кто победит в основное время?
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