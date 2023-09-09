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Результаты матчей КХЛ 9 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание игр 10 сентября

Позор «Сибири» на новой арене, первая победа «Лады» в сезоне. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Позор «Сибири» на новой арене
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В Балашихе Андрей Разин необычно отметил 400 матчей в КХЛ.

9 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гусев (Уил, Менелл) – 26:26 (5x4)     2:0 Уил (Менелл) – 34:17 (5x4)     3:0 О'Делл (Уил) – 40:05 (5x4)     4:0 Джиошвили (Рашевский, Ожиганов) – 50:16 (5x4)    

Звëзды «Динамо» не лучшим образом начали сезон и уже получили сравнения с «Ак Барсом» образца первых матчей прошлого сезона. Сложно было представить, что «Сочи» устроит две подряд сенсации на выезде, и этого ожидаемо не случилось. «Динамо» обрушило на ворота Бердина 46 бросков, четырежды забило в большинстве, а Джордан Уил набрал три очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Валк (Да Коста, Мэйсек) – 06:04 (5x4)     1:1 Климович (Прохоркин, Сетдиков) – 27:18 (5x4)     1:2 Денежкин (Зборовский) – 31:59 (5x5)     1:3 Да Коста (Баранцев, Валк) – 35:41 (5x5)     1:4 Макеев (Валк, Мэйсек) – 46:04 (5x5)     1:5 Макеев (Мэйсек, Трямкин) – 49:03 (5x5)     1:6 Макеев (Голышев, Баранцев) – 53:25 (5x4)    

За два матча на новой арене «Сибирь» забила лишь один гол — он на счету 20-летнего Ивана Климовича. Лидеры новосибирского клуба выглядели крайне тускло на фоне топ-6 «Автомобилиста», который создал не так много моментов, но идеально их реализовывал. Алексей Макеев оформил натуральный хет-трик за семь минут, ставший самым быстрым в истории «Автомобилиста».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Ножье (Барбер) – 21:05 (5x4)     1:1 Гераськин (Панюков, Николишин) – 35:54 (5x5)     2:1 Шулак – 50:09 (5x5)     3:1 Ткачёв (Спунер, Буше) – 54:00 (5x4)     4:1 Спунер – 59:24 (en)    

«Барыс» приехал в Омск без ведущих защитников Гранта и Скленички, которые получили повреждения. Без них астанчане потеряли не только в качестве защиты, но и лишились основных разгонявших атаки игроков. Хотя гости открыли счёт в большинстве, бóльшую часть матча инициатива была у «Авангарда», который порой зажимал «Барыс» в зоне. Несмотря на это, «Авангард» вышел вперёд только на 51-й минуте, после чего «Барыс» рассыпался. Клуб из Астаны на старте сезона пока не побеждал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Фисенко (Кугрышев, Космачук) – 05:09 (5x4)     2:0 Космачук (Кугрышев) – 36:24 (5x4)     3:0 Сафин (Джозефс) – 45:49 (4x5)     3:1 Хохлачёв (Ли) – 46:39 (5x3)     4:1 Джозефс – 47:05 (4x5)     5:1 Глухов (Березин, Попугаев) – 57:18 (5x4)    

Удивительный матч увидели зрители в Тольятти: команды забили шесть голов, но при этом ни одного в равных составах. В игре было достаточно удалений, которые «Лада» блестяще использовала, трижды забив в большинстве. Кроме того, Остап Сафин и Трой Джозефс с разницей в 1 минуту 16 секунд отличились в меньшинстве. «Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кошелев (Коробкин, Минулин) – 02:45 (5x5)     1:1 Яремчук – 03:03 (5x5)     1:2 Зернов (Карпов, Пресс) – 05:56 (5x5)     2:2 Руденков (Савчик, Цицюра) – 08:24 (5x4)     3:2 Савчик (Яровой, Рой) – 19:45 (5x4)     3:3 Дронов (Зернов) – 39:42 (5x4)     3:4 Юров (Джонсон, Ерёменко) – 41:25 (5x5)    

В Балашихе «Металлург» пошëл на небольшие эксперименты с составом, в том числе доверив позицию в воротах Илье Набокову. Поначалу казалось, что этот риск себя не оправдал: хозяева вели 3:2 после первого периода, воспользовавшись удалениями «Магнитки». Однако молодёжь Магнитогорска переломила игру: победный гол на счету Данила Юрова. Андрей Разин после встречи объяснил эксперименты своим 400-м матчем в лиге.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 10 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ЦСКА
Москва
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