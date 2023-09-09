Позор «Сибири» на новой арене, первая победа «Лады» в сезоне. Итоги дня в КХЛ

9 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Звëзды «Динамо» не лучшим образом начали сезон и уже получили сравнения с «Ак Барсом» образца первых матчей прошлого сезона. Сложно было представить, что «Сочи» устроит две подряд сенсации на выезде, и этого ожидаемо не случилось. «Динамо» обрушило на ворота Бердина 46 бросков, четырежды забило в большинстве, а Джордан Уил набрал три очка.

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За два матча на новой арене «Сибирь» забила лишь один гол — он на счету 20-летнего Ивана Климовича. Лидеры новосибирского клуба выглядели крайне тускло на фоне топ-6 «Автомобилиста», который создал не так много моментов, но идеально их реализовывал. Алексей Макеев оформил натуральный хет-трик за семь минут, ставший самым быстрым в истории «Автомобилиста».

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«Барыс» приехал в Омск без ведущих защитников Гранта и Скленички, которые получили повреждения. Без них астанчане потеряли не только в качестве защиты, но и лишились основных разгонявших атаки игроков. Хотя гости открыли счёт в большинстве, бóльшую часть матча инициатива была у «Авангарда», который порой зажимал «Барыс» в зоне. Несмотря на это, «Авангард» вышел вперёд только на 51-й минуте, после чего «Барыс» рассыпался. Клуб из Астаны на старте сезона пока не побеждал.

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Удивительный матч увидели зрители в Тольятти: команды забили шесть голов, но при этом ни одного в равных составах. В игре было достаточно удалений, которые «Лада» блестяще использовала, трижды забив в большинстве. Кроме того, Остап Сафин и Трой Джозефс с разницей в 1 минуту 16 секунд отличились в меньшинстве. «Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ.

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В Балашихе «Металлург» пошëл на небольшие эксперименты с составом, в том числе доверив позицию в воротах Илье Набокову. Поначалу казалось, что этот риск себя не оправдал: хозяева вели 3:2 после первого периода, воспользовавшись удалениями «Магнитки». Однако молодёжь Магнитогорска переломила игру: победный гол на счету Данила Юрова. Андрей Разин после встречи объяснил эксперименты своим 400-м матчем в лиге.

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Матчи 10 сентября