Разрыв между НХЛ и хоккейной Европой огромен. Вот о чём нужно думать ИИХФ!

США остались без медалей баскетбольного чемпионата мира — пожалуй, это такая же сенсация, как канадцы без медалей на хоккейном ЧМ. Даже несмотря на то, что «звёздно-полосатые» поплёвывают на мировые первенства (здесь престижность баскетбольного ЧМ как-то не поднимает его периодичность в четыре года и проведение перед стартом сезона), собирая звёзд только на Олимпиаду, все ожидали только чемпионства.

В принципе, даже после того, как на ЧМ по баскетболу стали участвовать игроки НБА, поражений американцев народ видел достаточно. Но больше шокировало то, как американцы вылетали от немцев в полуфинале. Пока европейская сборная расписывала комбинации, выводила людей на открытые броски и точечно била в уязвимые места соперника, молодые американские бычки просто пёрли в не особо эффективные индивидуальные проходы, как будто никаких тренеров у них нет.

Матч Германия — США на Кубке мира по баскетболу Фото: Nicholas Muller/Getty Images

При этом у американцев на скамейке сидел мощнейший тренерский «генштаб»: примерно такой же хоккейные канадцы собирают на Олимпиаду. У тренеров из НБА было семь перстней на круг, среди них был Стив Керр, который своим «Голден Стэйт» изменил всю лигу, плюс лучший оборонительный спец лиги Эрик Споэльстра. И эти люди проиграли канадцу Гордону Херберту, который всю жизнь проработал в европейских середнячках, а перед приходом в сборную Германии был уволен из саратовского «Автодора».

Казалось бы — мы с вами в хоккейном разделе, почему надо читать все эти перипетии оранжевого мяча? Однако баскетбол, как ни странно, в плане развития вида намного больше похож на хоккей, чем тот же футбол, с которым зимнюю игру по старой советской привычке ставят рядом. В баскетболе тоже есть одна гигантическая лига, одна страна, которая в теории может выставить три состава, которые заберут три медали, и стиль игры в Европе и Америке довольно сильно отличается. И если сравнивать последние мировые первенства, то европейский баскетбол пока европейский хоккей уделывает.

У канадцев недавно был довольно длительный период неуспехов на хоккейных чемпионатах мира, но теперь он абсолютно точно забыт. С 2015-го «кленовые» лишь раз пролетали мимо финала (удивительно, что так опарафинилась команда с Макдэвидом во главе), а два последних титула они взяли составами, которые у многих вызывали недоумение перед турниром. Перед ЧМ-2023 люди и вовсе в открытую зубоскалили над людьми уровня Тайлера Майерса и Милана Лучича: несмотря на имена, в НХЛ они превратились в посмешище. Однако критикуемые всеми на европейской арене себя показали. Руководил ими Андре Туриньи, который проводил лишь второй сезон в роли главного тренера команды НХЛ.

При этом Канада выиграла турнир в стиле, которому могли бы позавидовать сборные 20-летней давности или ещё более ранние. Это была одна из самых кондовых версий Канады на ЧМ за последнее время, которая почти всегда предпочитала бросок пасу, вброс — контролируемому входу в зону и даже не грешила откатом. И далеко не лучшие кадры из НХЛ с такой несвежей тактикой (пусть и проиграв Норвегии в группе) всё равно потом подняли серебристый кубок над головой. Что же показали европейские тренеры? Увы, ничего — в последние годы только Юкка Ялонен находил противоядие, но этой весной его звёзды явно устали от сборной.

Сборная Канады — чемпион мира Фото: ZUMA/ТАСС

Европейский хоккей перестал быть местом, где рождаются новые идеи — смешение хоккейных стилей оканадило континенталов и оевропеило американцев. Здесь нет ситуации европейского баскетбола, где правила ФИБА поощряют строительство качественной защиты и в целом иной стиль, отличный от НБА. Однако НХЛ вырывается вперёд за счёт своей технологичности, а европейский хоккей — кучка раздробленных лиг, которые не могут достигнуть финансовой самостоятельности, а лучшие кадры уезжают в Северную Америку за копеечные компенсации примерно в $ 250 тыс.

Сборной России это тоже касалось. После распада СССР и ухода Виктора Тихонова наша команда перестала быть законодателем стиля. Последние турниры о каком-то стиле вообще никто не заикался — главной целью руководства сборной было привезти как можно больше свободных звёзд НХЛ в любой форме и попытаться что-то слепить, отталкиваясь от их таланта. Периодически возникают разве что лозунги о «советском хоккее», которые звучат максимально нелепо — ну представьте, что кто-нибудь предложит одеваться по моде 30-летней давности? А в хоккее так якобы можно.

Любопытно, что новые веяния в КХЛ появились как раз после отстранения сборной. Тот хоккей, который показывало «Торпедо», который ставит сейчас «Северсталь», на международном уровне выглядел бы свежо — и интересно было бы представить, как тренерские задумки выполняла бы не молодёжь, а наши элитные игроки.

Но при этом хоккей на континенте в целом в лучшем случае варится в собственном соку. Ему не хватает крупных рынков, наподобие Испании в Турции в баскетболе. Хоккейная Лига чемпионов не вызывает ажиотажа, в ней играют экспериментальные составы, и она не становится местом, где тренеры могут подсмотреть новые идеи. У Евролиги ситуация не идеальна, но еë финансы на фоне европейского хоккея смотрятся монструозно. И это как раз та вещь, которая для ИИХФ может быть важнее пресс-релизов с последними китайскими предупреждениями.