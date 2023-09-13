Мичков помог «Сочи» сделать суперкамбэк, ЦСКА продолжает проигрывать. Итоги дня в КХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

13 сентября в регулярке КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

В Новосибирске «Сибирь» принимала «Амур» и провела очередной крайне невыразительный матч в плане атакующих действий. Единственный гол хозяев в одиночку придумал и исполнил Николай Прохоркин, сравнявший счёт во втором периоде. «Тигры», завершавшие шестиматчевый выезд, выглядели интереснее, и только голкипер Антон Красоткин позволил «Сибири» заработать одно очко. В серии буллитов же «Амур» добился закономерной победы. «Сибирь» по-прежнему не может выиграть в основное время, а сегодня команда снова не использовала тонну большинства, и по этому показателю новосибирцы уверенно занимают последнее место в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

В Череповце яркий матч провели «Северсталь» и «Сочи». При этом первый период оказался безголевым, зато после второго хозяева вели 3:1 – дубль в большинстве оформил Александр Скоренов. Однако «леопарды» нашли силы на камбэк: две шайбы защитника Джесси Грэма уравняли цифры на табло. А затем автором третьего дубля в матче стал Тимур Хафизов, выведший «Сочи» вперёд на 58-й минуте. Но «Северсталь» отыгралась, перевела игру в овертайм, где автором победной шайбы стал форвард гостей Сергей Попов.

Отметим, что Матвей Мичков сыграл более 18 минут за «Сочи» и отметился двумя результативными передачами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Московское дерби принесло очередное поражение ЦСКА – уже четвёртое в сезоне. Так плохо в эпоху «Роснефти» армейцы ещё никогда не стартовали!

Материалы по теме ЦСКА выдал худший старт в КХЛ с сезона-2010/2011

Счёт открыл Никита Гусев, завершивший блестящую комбинацию в большинстве, Андрей Светлаков ответил голом во втором периоде, но за несколько секунд до перерыва ЦСКА пропустил гол «в раздевалку» от Дмитрия Рашевского.

В третьем отрезке бело-голубые выдержали натиск армейцев, а под занавес основного времени сняли все вопросы о победителе. Рашевский оформил дубль, забив уже десятый гол «Динамо» в большинстве со старта сезона, а Петухов поставил точку броском в пустые ворота. 1:4 – ЦСКА продолжает проигрывать, а «Динамо» уже второе на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 14 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2