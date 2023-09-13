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Результаты матчей КХЛ 13 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 14 сентября

Мичков помог «Сочи» сделать суперкамбэк, ЦСКА продолжает проигрывать. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ за 13 сентября
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А «Сибирь» продолжает мучения.

13 сентября в регулярке КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Хохряков (Слепец, Шевченко) – 24:38 (5x5)     1:1 Прохоркин (Бек) – 37:18 (4x4)     1:2 Грачёв – 65:00    

В Новосибирске «Сибирь» принимала «Амур» и провела очередной крайне невыразительный матч в плане атакующих действий. Единственный гол хозяев в одиночку придумал и исполнил Николай Прохоркин, сравнявший счёт во втором периоде. «Тигры», завершавшие шестиматчевый выезд, выглядели интереснее, и только голкипер Антон Красоткин позволил «Сибири» заработать одно очко. В серии буллитов же «Амур» добился закономерной победы. «Сибирь» по-прежнему не может выиграть в основное время, а сегодня команда снова не использовала тонну большинства, и по этому показателю новосибирцы уверенно занимают последнее место в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 5
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Моисеев (Давыдов, Лишка) – 25:42 (5x5)     1:1 Хафизов – 28:44 (5x4)     2:1 Скоренов (Иванцов, Ильин) – 31:45 (5x4)     3:1 Скоренов (Буренов, Степанов) – 33:48 (5x4)     3:2 Грэм (Криштоф, Мичков) – 42:47 (5x5)     3:3 Грэм (Криштоф) – 57:11 (5x4)     3:4 Хафизов (Тянулин, Мичков) – 57:32 (5x4)     4:4 Степанов (Токранов, Скоренов) – 58:20 (5x5)     4:5 Попов – 63:39 (3x3)    

В Череповце яркий матч провели «Северсталь» и «Сочи». При этом первый период оказался безголевым, зато после второго хозяева вели 3:1 – дубль в большинстве оформил Александр Скоренов. Однако «леопарды» нашли силы на камбэк: две шайбы защитника Джесси Грэма уравняли цифры на табло. А затем автором третьего дубля в матче стал Тимур Хафизов, выведший «Сочи» вперёд на 58-й минуте. Но «Северсталь» отыгралась, перевела игру в овертайм, где автором победной шайбы стал форвард гостей Сергей Попов.

Турнирная таблица КХЛ

Отметим, что Матвей Мичков сыграл более 18 минут за «Сочи» и отметился двумя результативными передачами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Менелл) – 04:19 (5x4)     1:1 Светлаков (Нестеров, Григоренко) – 31:39 (5x4)     1:2 Рашевский (Гусев, О'Делл) – 39:56 (5x5)     1:3 Рашевский (Пакетт, Гусев) – 54:18 (5x3)     1:4 Петухов (Миронов, Коновалов) – 59:36 (en)    

Московское дерби принесло очередное поражение ЦСКА – уже четвёртое в сезоне. Так плохо в эпоху «Роснефти» армейцы ещё никогда не стартовали!

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Счёт открыл Никита Гусев, завершивший блестящую комбинацию в большинстве, Андрей Светлаков ответил голом во втором периоде, но за несколько секунд до перерыва ЦСКА пропустил гол «в раздевалку» от Дмитрия Рашевского.

В третьем отрезке бело-голубые выдержали натиск армейцев, а под занавес основного времени сняли все вопросы о победителе. Рашевский оформил дубль, забив уже десятый гол «Динамо» в большинстве со старта сезона, а Петухов поставил точку броском в пустые ворота. 1:4 – ЦСКА продолжает проигрывать, а «Динамо» уже второе на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 14 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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