Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Предсезонные матчи НХЛ 30 сентября, результаты, дебютный гол Тарасенко за «Оттаву», первое очко Орлова

Тарасенко забил за «Оттаву», Меркулов удивляет в «Бостоне». Что происходит в НХЛ
Елена Кузнецова
Предсезонные матчи НХЛ 30 сентября
Аудио-версия:
Комментарии
Илья Самсонов ничего не пропустил, а Дмитрий Орлов набрал первое очко за «Каролину».

Продолжаем рассказывать о том, как российские хоккеисты проводят предсезонные матчи НХЛ. Сегодня игр было много и событий тоже. Среди них – гол Володи Тарасенко, первое очко Дмитрия Орлова за «Каролину», первая победа «Вегаса». И не только.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Минтен) – 30:23 (4x5)     0:2 Кокконен (Грегор) – 36:34 (5x5)     1:2 Андерсон (Монахан, Линдстрём) – 54:39 (5x5)    

Илья Самсонов впервые вышел на лёд на этой предсезонке и совершил 17 спасений, не пропустив ни одной шайбы за 40 минут своего дежурства в воротах. Каких-то серьёзных проблем атака «Монреаля» ему не доставила – обе команды играли без своих главных звёзд, но оставить свои ворота в неприкосновенности всегда приятно. Тем более «Торонто» победил!

«Первый матч, чувствую себя хорошо. Вижу, над какими деталями надо поработать. Сколько ещё надо поработать, чтобы подготовиться к сезону? Не знаю, завтра обсудим, может, одна игра, может, две. Что тренер скажет», – отметил Илья.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Меркулов набирает очки второй матч подряд

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби – 07:31 (5x5)     1:1 Пастрняк (Макэвой, Заха) – 12:46 (5x4)     1:2 Пилинг (Бринк, Фёрстер) – 17:27 (5x4)     2:2 Пастрняк – 27:40 (4x4)     3:2 Брюнет (Шаттенкирк, Меркулов) – 35:00 (5x5)     3:3 Бринк (Гоше, Силер) – 44:07 (5x5)     3:4 Бринк – 65:00    

Нападающий Георгий Меркулов продолжает приятно удивлять. Сегодня он провёл солидный матч – отметился передачей в голе Фредрика Брюнета, затем в концовке третьего периода едва не соорудил победный гол для Хайнена, но вратарь «Филадельфии» спас свою команду. Даже нарушение в овертайме, которое привело к буллиту, не испортило впечатления. Скорее, непонятно, за что там вообще наказали россиянина.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Первый гол Тарасенко за «Оттаву»

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Харкинс (Юнссон-Фьелльбю) – 22:33 (5x5)     1:1 Ярвентие (Батерсон) – 23:02 (5x5)     2:1 Жиру – 39:41 (5x5)     3:1 Тарасенко (Штюцле, Бреннстрём) – 59:22 (en)    

Владимир Тарасенко продолжает приспосабливаться к «Оттаве», где ему ищут подходящих партнёров. Матч с «Виннипегом» он сыграл с Тимом Штюцле и Клодом Жиру и забросил свою первую шайбу за новую команду. В пустые ворота, но с чего-то надо начинать.

«По одному матчу сложно судить. Они ещё получат возможность сыграть вместе, это будет зависеть от здоровья Брэди Ткачука», – сказал после игры главный тренер Ди Джей Смит.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Барбашёв снова в очках

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Ламурё (Рятю, Леонард) – 22:58 (5x5)     1:1 Хаг (Айкел, Барбашёв) – 31:35 (5x5)     2:1 Бриссон (Хауден, Корчак) – 39:45 (5x4)     3:1 Карлссон (Фрёзе) – 59:32 (en)    

«Вегас» выиграл первый матч на предсезонке после трёх поражений. Руку к победе приложил и Иван Барбашёв. В матче с «Аризоной» он вышел в тройке с Джеком Айкелом и молодым Бренданом Бриссоном и отметился передачей в голе Николаса Хага. Россиянин набрал очки во втором матче подряд.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

«Мы потихоньку становимся лучше. Тяжело сказать, беспокоят ли поражения. На предсезонке ты просто стараешься наладить игру, играть друг за друга. Не думаю, что поражения сейчас имеют значение, главное – наладить игру.

Как сборы? Приятно вернуться. Лето было коротким, но пора уже возвращаться к тренировкам. Рад играть в звене с Айкелом, мы так играли и в прошлом сезоне. Бриссон – молодой и талантливый парень, думаю, он хорошо подойдёт в наше звено. А Джек умеет всё, всегда приятно с ним играть, он великолепный универсальный игрок, и в обороне отлично действует», – говорил Барбашёв перед игрой.

Первое очко Орлова за «Каролину»

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Самоскевич (Махура, Мейхью) – 36:19 (5x5)     2:0 Лоренц (Киннунен) – 42:29 (4x5)     2:1 Деанджело (Бантинг, Друри) – 43:03 (5x4)     2:2 Перлини (Орлов, Гунлер) – 58:01 (5x4)     3:2 Мейхью (Кирстед) – 58:25 (5x5)     4:2 Карлссон – 58:48 (en)    

«Каролина» совершила двойной выезд во Флориду и в один день сыграла с «Тампой» и «Пантерз» разными составами. Получилось не очень – на «Амали-Арене» Юнас Юханссон засушил «ураганов», а в Санрайзе гости отыгрались с 0:2, но пропустили две в концовке и тоже проиграли.

В этом матче играл Пётр Кочетков, на его счету 24 сейва и три пропущенные шайбы. Из хороших новостей – Дмитрий Орлов набрал первое очко за «Каролину», ассистировав в большинстве Брендану Перлини.

ВИДЕО

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android