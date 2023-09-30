Илья Самсонов ничего не пропустил, а Дмитрий Орлов набрал первое очко за «Каролину».

Тарасенко забил за «Оттаву», Меркулов удивляет в «Бостоне». Что происходит в НХЛ

Продолжаем рассказывать о том, как российские хоккеисты проводят предсезонные матчи НХЛ. Сегодня игр было много и событий тоже. Среди них – гол Володи Тарасенко, первое очко Дмитрия Орлова за «Каролину», первая победа «Вегаса». И не только.

Илья Самсонов впервые вышел на лёд на этой предсезонке и совершил 17 спасений, не пропустив ни одной шайбы за 40 минут своего дежурства в воротах. Каких-то серьёзных проблем атака «Монреаля» ему не доставила – обе команды играли без своих главных звёзд, но оставить свои ворота в неприкосновенности всегда приятно. Тем более «Торонто» победил!

«Первый матч, чувствую себя хорошо. Вижу, над какими деталями надо поработать. Сколько ещё надо поработать, чтобы подготовиться к сезону? Не знаю, завтра обсудим, может, одна игра, может, две. Что тренер скажет», – отметил Илья.

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Меркулов набирает очки второй матч подряд

Нападающий Георгий Меркулов продолжает приятно удивлять. Сегодня он провёл солидный матч – отметился передачей в голе Фредрика Брюнета, затем в концовке третьего периода едва не соорудил победный гол для Хайнена, но вратарь «Филадельфии» спас свою команду. Даже нарушение в овертайме, которое привело к буллиту, не испортило впечатления. Скорее, непонятно, за что там вообще наказали россиянина.

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Первый гол Тарасенко за «Оттаву»

Владимир Тарасенко продолжает приспосабливаться к «Оттаве», где ему ищут подходящих партнёров. Матч с «Виннипегом» он сыграл с Тимом Штюцле и Клодом Жиру и забросил свою первую шайбу за новую команду. В пустые ворота, но с чего-то надо начинать.

«По одному матчу сложно судить. Они ещё получат возможность сыграть вместе, это будет зависеть от здоровья Брэди Ткачука», – сказал после игры главный тренер Ди Джей Смит.

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Барбашёв снова в очках

«Вегас» выиграл первый матч на предсезонке после трёх поражений. Руку к победе приложил и Иван Барбашёв. В матче с «Аризоной» он вышел в тройке с Джеком Айкелом и молодым Бренданом Бриссоном и отметился передачей в голе Николаса Хага. Россиянин набрал очки во втором матче подряд.

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«Мы потихоньку становимся лучше. Тяжело сказать, беспокоят ли поражения. На предсезонке ты просто стараешься наладить игру, играть друг за друга. Не думаю, что поражения сейчас имеют значение, главное – наладить игру.

Как сборы? Приятно вернуться. Лето было коротким, но пора уже возвращаться к тренировкам. Рад играть в звене с Айкелом, мы так играли и в прошлом сезоне. Бриссон – молодой и талантливый парень, думаю, он хорошо подойдёт в наше звено. А Джек умеет всё, всегда приятно с ним играть, он великолепный универсальный игрок, и в обороне отлично действует», – говорил Барбашёв перед игрой.

Первое очко Орлова за «Каролину»

«Каролина» совершила двойной выезд во Флориду и в один день сыграла с «Тампой» и «Пантерз» разными составами. Получилось не очень – на «Амали-Арене» Юнас Юханссон засушил «ураганов», а в Санрайзе гости отыгрались с 0:2, но пропустили две в концовке и тоже проиграли.

В этом матче играл Пётр Кочетков, на его счету 24 сейва и три пропущенные шайбы. Из хороших новостей – Дмитрий Орлов набрал первое очко за «Каролину», ассистировав в большинстве Брендану Перлини.

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