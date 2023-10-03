Мичков доминировал против СКА, ЦСКА забил девять шайб. Итоги дня в КХЛ

«Салават Юлаев» не может выбраться из кризиса, а «Динамо» продолжает удивительную серию.

2 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь матчей. Подводим их итоги.

Пожалуй, самый скучный матч игрового дня прошёл в Челябинске. У хозяев огромные проблемы с атакой, а «Сибирь» хотя и декларировала атакующий хоккей, пока побеждает за счёт блокшотов и классной игры вратарей. Артём Михеев забил в ближний угол ворот Фукале, после этого «Трактор» половину матча толком не мог создавать моменты, но в самой концовке отличился Егор Попов. Героем овертайма стал Владимир Ткачёв, который до этого не забивал почти месяц.

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«Металлург» на глазах у своих болельщиков открыл счёт уже на 19-й секунде — и казалось, что аутсайдер Востока сдастся без боя. Однако команда Андрея Разина уже к началу второго периода в очередной раз упустила преимущество в 0:2 — однако по крайней мере сегодня «Металлург» показал, что выучил уроки, и после равного счёта уничтожил защиту нижнекамцев. Дебютными голами в КХЛ отметились два Данила — Паливко и Гололобов. Олег Леонтьев после матча в очередной раз сказал, что его клуб будет искать вратаря.

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Вывеска матча в Тольятти угрожала нам очередными нулями на табло в основное время, но две команды соорудили стандартное количество шайб. Ударной силой в обеих командах были легионеры — у «Лады» на старте сезона все ещё неудержима связка Космачук — Джозефс, на которую пока никто не покушается, а у «Салавата» снова забил Хмелевский. Однако в концовке победный гол забил Андрей Алтыбармакян, который продолжает мучения уфимской команды и ставит перед Виктором Козловым очень много неприятных вопросов.

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В состав «Барыса» на выезд даже не попал Эдди Паскуале — один из самых дорогих голкиперов лиги вчистую проваливает старт сезона. Впрочем, его отсутствие не могло лучшему бомбардиру сезона Райли Барберу и компании разжиться хотя бы одним очком. Команда Дмитрия Квартальнова идеально нейтрализовала меньшинство, оставив легионеров из Астаны на голодном пайке, а за их спиной отличиться оказалось некому. До сделавшего сухарь Алексея Колосова долетел лишь 21 бросок.

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После того, как «Спартак» не допустил Александра Хохлачёва к домашнему матчу, некоторые опасались, что и Матвей Мичков не сыграет против команды, которой принадлежит. Однако Мичков вышел на привычном месте во втором звене, и тройка Тянулин — Гараев — Мичков организовала две первых шайбы «леопардов»: кроме того, это трио оформило и гол в большинстве. Вторым после Мичкова героем «Сочи» был ещё один бывший игрок СКА Михаил Бердин, который на старте сезона играет невероятно и сегодня оформил 50 сэйвов.

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В КХЛ редко играют два матча за два дня, однако сейчас календарь оказался жесток к «Куньлуню», к которому не успели подъехать два именитых новичка. В принципе, китайская команда даже сократила количество удалений почти до минимума, но позволила отличиться не только пятёрке большинства «бело-голубых», но и четвёрке нейтрализации. «Динамо» одержало минимальную победу — удивительно, но московский клуб выиграл все 17 матчей в истории против «Ред Стар».

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«Локомотив» начал агрессивно, но счёт в Москве открыл защитник «Спартака» Джоуи Кин. Ближе к середине второго периода команда Игоря Никитина перехватила инициативу, и Андрей Сергеев сравнял счёт. Несмотря на перехваченную инициативу на старте третьего периода, москвичи создавали крайне мало моментов, и «Локомотив» вышёл вперёд — победный гол, как оказалось, забил вечный теневой герой ярославцев Георгий Иванов. «Спартак» забил в самой концовке, но было уже слишком поздно.

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Кажется, игроки ЦСКА очень хорошо поняли намёки на смену тренера, которые пошли от каналов, близких к руководству клуба. За две игры чемпионы забили сразу 16 раз — сегодня от их рук пострадал «Витязь», который и так находился в коматозном состоянии. Показательно, что в этот раз «армейцы» не стали жалеть соперника после того, как повели в три шайбы в середине встрече. «Спасибо» команда из Балашихи может сказать Руслану Педану, который заработал ЦСКА пятиминутное большинство, где команда забила трижды, сделав счёт совсем неприличным.

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