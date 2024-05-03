«Он вообще красавец. Великий игрок!» Кожевников оценил игру Панарина на старте плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

— Что думаете о паре «Рейнджерс» — «Каролина»?

— Посмотрим. Две хорошие команды. Посмотрим, что будет. Мне кажется, что «Рейнджерс» посильнее выглядели. По крайней мере, в чемпионате.

— Как оцените игру Панарина на старте плей-офф?

— Он вообще красавец. Великий игрок! — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в серии с «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин сыграл четыре встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Первый матч серии «Рейнджерс» — «Каролина» состоится 5 мая.