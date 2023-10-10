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Результаты матчей КХЛ 10 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 11 октября

Громкий обмен между СКА и «Сочи», набравший ход «Салават». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
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Интересные матчи состоялись и на Дальнем Востоке.

10 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах, а также о трансферных новостях.

Обмен между СКА и ХК «Сочи»

Алёша Пилко, агент нападающего «Сочи» Борны Рендулича, на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) официально объявил о переходе хорвата в СКА. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что переход 31-летнего хорватского форварда в санкт-петербургскую команду неизбежен.

«От «Дома спорта» до одного из крупнейших клубов Европы — СКА из Санкт-Петербурга. Поздравляем нашего Борну Рендулича с этим переездом!» — говорится в сообщении.

Ранее Пилко сообщил о грядущей сделке «Чемпионату», а позднее оба клуба подтвердили её. В обратном направлении последовал центральный нападающий Марат Хуснутдинов.

Роман Ротенберг рассказал подробности обмена:
«Наш молодой Д’Артаньян». Стала известна компенсация «Сочи» за обмен Борны Рендулича в СКА

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Кулик (Слепец, Бочаров) – 01:38 (5x5)     2:0 Коршков (Кулик, Балдаев) – 24:09 (5x5)     3:0 Бочаров (Грачёв, Коршков) – 37:27 (5x5)    

Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

На второй минуте Евгений Кулик с передачи Кирилла Слепца вывел хабаровчан вперёд. На 25-й минуте Егор Коршков удвоил преимущество «Амура». На 38-й минуте Станислав Бочаров забросил третью шайбу в ворота «Лады». Очки за результативные передачи получили Евгений Грачёв и Егор Коршков.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 12 октября в Хабаровске сыграет с «Автомобилистом». «Лада» 14 октября примет «Адмирал».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Шипачёв (Яшкин) – 03:51 (5x5)     0:2 Дыняк (Евсеев) – 12:20 (5x5)     0:3 Яшкин (Лямкин, Шипачёв) – 52:06 (5x4)    

Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Яшкина вывел казанскую команду вперёд. На 13-й минуте Никита Дыняк после паса Никиты Евсеева удвоил преимущество «Ак Барса». На 53-й минуте Никита Лямкин, реализовав большинство, забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачёв и Александр Радулов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 14 октября в Тольятти сыграет с «Ладой». «Амур» 12 октября примет «Ак Барс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Пименов (Башкиров, Алалыкин) – 03:19 (5x5)     2:0 Хафизуллин (Башкиров) – 05:49 (5x5)     3:0 Шмелёв (Ефремов, Шаров) – 21:59 (5x5)     4:0 Хмелевски (Алалыкин, Хафизуллин) – 26:12 (5x4)     4:1 Мэйсек (Бывальцев) – 29:05 (5x5)    

Встреча в Уфе завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Уже на четвёртой минуте Артём Пименов с передач Данила Башкирова и Данила Алалыкина открыл счёт, выведя «Салават» вперёд, а на шестой минуте Динар Хафизуллин после передачи Данила Башкирова удвоил преимущество.

В начале второго периода «Салават» довел счёт до 3:0, отличился Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова. На 27-й минуте Александр Хмелевски забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, ассистировали Данил Алалыкин и Динар Хафизуллин.

На 30-й минуте Брукс Мэйсек сумел размочить счёт с передачи Алексея Бывальцева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 11 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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