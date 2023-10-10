Интересные матчи состоялись и на Дальнем Востоке.

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Громкий обмен между СКА и «Сочи», набравший ход «Салават». Итоги дня КХЛ

10 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах, а также о трансферных новостях.

Обмен между СКА и ХК «Сочи»

Алёша Пилко, агент нападающего «Сочи» Борны Рендулича, на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) официально объявил о переходе хорвата в СКА. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что переход 31-летнего хорватского форварда в санкт-петербургскую команду неизбежен.

«От «Дома спорта» до одного из крупнейших клубов Европы — СКА из Санкт-Петербурга. Поздравляем нашего Борну Рендулича с этим переездом!» — говорится в сообщении.

Ранее Пилко сообщил о грядущей сделке «Чемпионату», а позднее оба клуба подтвердили её. В обратном направлении последовал центральный нападающий Марат Хуснутдинов.

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Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.

Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

На второй минуте Евгений Кулик с передачи Кирилла Слепца вывел хабаровчан вперёд. На 25-й минуте Егор Коршков удвоил преимущество «Амура». На 38-й минуте Станислав Бочаров забросил третью шайбу в ворота «Лады». Очки за результативные передачи получили Евгений Грачёв и Егор Коршков.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 12 октября в Хабаровске сыграет с «Автомобилистом». «Лада» 14 октября примет «Адмирал».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Яшкина вывел казанскую команду вперёд. На 13-й минуте Никита Дыняк после паса Никиты Евсеева удвоил преимущество «Ак Барса». На 53-й минуте Никита Лямкин, реализовав большинство, забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачёв и Александр Радулов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 14 октября в Тольятти сыграет с «Ладой». «Амур» 12 октября примет «Ак Барс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча в Уфе завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Уже на четвёртой минуте Артём Пименов с передач Данила Башкирова и Данила Алалыкина открыл счёт, выведя «Салават» вперёд, а на шестой минуте Динар Хафизуллин после передачи Данила Башкирова удвоил преимущество.

В начале второго периода «Салават» довел счёт до 3:0, отличился Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова. На 27-й минуте Александр Хмелевски забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, ассистировали Данил Алалыкин и Динар Хафизуллин.

На 30-й минуте Брукс Мэйсек сумел размочить счёт с передачи Алексея Бывальцева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 11 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2