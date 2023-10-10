Громкий обмен между СКА и «Сочи», набравший ход «Салават». Итоги дня КХЛ

10 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах, а также о трансферных новостях.
Обмен между СКА и ХК «Сочи»
Алёша Пилко, агент нападающего «Сочи» Борны Рендулича, на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) официально объявил о переходе хорвата в СКА. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что переход 31-летнего хорватского форварда в санкт-петербургскую команду неизбежен.
«От «Дома спорта» до одного из крупнейших клубов Европы — СКА из Санкт-Петербурга. Поздравляем нашего Борну Рендулича с этим переездом!» — говорится в сообщении.
Ранее Пилко сообщил о грядущей сделке «Чемпионату», а позднее оба клуба подтвердили её. В обратном направлении последовал центральный нападающий Марат Хуснутдинов.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.
Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
На второй минуте Евгений Кулик с передачи Кирилла Слепца вывел хабаровчан вперёд. На 25-й минуте Егор Коршков удвоил преимущество «Амура». На 38-й минуте Станислав Бочаров забросил третью шайбу в ворота «Лады». Очки за результативные передачи получили Евгений Грачёв и Егор Коршков.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 12 октября в Хабаровске сыграет с «Автомобилистом». «Лада» 14 октября примет «Адмирал».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
На четвёртой минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Яшкина вывел казанскую команду вперёд. На 13-й минуте Никита Дыняк после паса Никиты Евсеева удвоил преимущество «Ак Барса». На 53-й минуте Никита Лямкин, реализовав большинство, забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачёв и Александр Радулов.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 14 октября в Тольятти сыграет с «Ладой». «Амур» 12 октября примет «Ак Барс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Встреча в Уфе завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Уже на четвёртой минуте Артём Пименов с передач Данила Башкирова и Данила Алалыкина открыл счёт, выведя «Салават» вперёд, а на шестой минуте Динар Хафизуллин после передачи Данила Башкирова удвоил преимущество.
В начале второго периода «Салават» довел счёт до 3:0, отличился Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова. На 27-й минуте Александр Хмелевски забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, ассистировали Данил Алалыкин и Динар Хафизуллин.
На 30-й минуте Брукс Мэйсек сумел размочить счёт с передачи Алексея Бывальцева.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Расписание на 11 октября
- 10 октября 2023
-
21:16
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:26
-
19:56
-
19:39
-
19:13
-
18:55
-
18:47
-
18:13
-
18:00
-
17:53
-
17:40
-
17:10
-
16:47
-
16:26
-
15:56
-
15:51
-
15:23
-
15:18
-
15:08
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:48
-
14:36
-
14:29
-
14:21
-
14:14
-
14:12
-
13:54
-
13:41
-
13:29
-
13:24