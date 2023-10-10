Агент Рендулича подтвердил грядущий обмен игрока из ХК «Сочи» в СКА

Алёша Пилко, агент нападающего «Сочи» Борны Рендулича, прокомментировал информацию о возможном обмене игрока в СКА. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что переход 31-летнего хорватского форварда в санкт-петербургскую команду неизбежен.

«Да, в ближайшее время Борна Рендулич будет обменян из ХК «Сочи» в СКА», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.

Примечательно, что ранее болельщики «Сочи» выступили резко против обмена Рендулича в СКА.