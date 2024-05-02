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Риттих совершил чудосейв после броска Драйзайтля, но по инерции завёл ловушку в ворота

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент позади два периода, счёт 4:2 в пользу хозяев.

Дублем в составе «нефтяников» к этому моменту отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль. Причём первая из его шайб оказалась весьма курьёзной, поскольку голкипер «Кингз» Дэвид Риттих сначала совершил невероятный сейв, однако сам же по инерции завёл ловушку в ворота. После видеопросмотра арбитры засчитали гол.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент «Эдмонтон» ведёт в серии 3-1. В случае победы «Кингз» в этом матче, серия вернётся в Лос-Анджелес.