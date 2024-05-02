Дубль Драйзайтля принёс «Ойлерз» победу в 5-м матче с «Кингз» и выход во второй раунд КС
Поделиться
В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Кулак, Ньюджент-Хопкинс) – 10:16 (5x5) 1:1 Лаферрье (Гавриков, Рой) – 19:29 (5x5) 1:2 Лизотт (Арвидссон, Энглунд) – 23:07 (5x5) 2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 27:46 (5x4) 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 32:21 (5x5) 4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:05 (5x5) 4:3 Кемпе (Рой, Фиала) – 57:40 (6x5)
Дублем в составе хозяев отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль. Ещё по шайбе забросили Эвандер Кейн и Зак Хайман.
У гостей отличились Алекс Лаферрье, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе.
Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу.
Таким образом, «нефтяники» выиграли серию со счётом 4-1 и вышли в полуфинал Западной конференции, в котором встретятся с победителем противостояния «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз».
Комментарии
- 2 мая 2024
-
07:54
-
07:47
-
07:31
-
07:14
-
06:59
-
06:41
-
06:30
-
06:17
-
05:54
-
05:42
-
05:10
- 1 мая 2024
-
23:55
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:30
-
19:20
-
19:05
-
18:50
-
18:38
-
18:19
-
18:04
-
17:50
-
17:22