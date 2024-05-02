Дубль Драйзайтля принёс «Ойлерз» победу в 5-м матче с «Кингз» и выход во второй раунд КС

В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

Дублем в составе хозяев отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль. Ещё по шайбе забросили Эвандер Кейн и Зак Хайман.

У гостей отличились Алекс Лаферрье, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «нефтяники» выиграли серию со счётом 4-1 и вышли в полуфинал Западной конференции, в котором встретятся с победителем противостояния «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз».