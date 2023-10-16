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Результаты матчей КХЛ 16 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 17 октября

СКА и ЦСКА учинили разгромы, «Спартак» набрал мощный ход. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 16 октября, обзоры
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У «Сибири» шестое поражение подряд, а у «Куньлуня» уже десятое.

16 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хохлов – 12:03 (5x5)     0:2 Сетдиков (Белозёров) – 18:49 (5x4)     0:3 Клок (Хлыстов, Камара) – 38:24 (5x5)     0:4 Клок (Сетдиков) – 56:42 (5x4)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

На 13-й минуте Илья Хохлов вывел «Нефтехимик» вперёд. На 19-й минуте Никита Сетдиков, реализовав численное большинство с передачи Андрея Белозёрова, удвоил преимущество нижнекамской команды. На 39-й минуте Лукаш Клок забросил третью шайбу в ворота «Лады». Очки за результативные передачи получили Никита Хлыстов и Энтони Камара.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» в Тольятти сыграет с «Барысом». «Нефтехимик» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 18 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Ильин – 12:03 (5x5)     0:2 Коростелёв (Иванцов, Скоренов) – 12:27 (5x5)     0:3 Подшивалов (Скоренов, Иванцов) – 33:58 (5x5)     0:4 Жабреев (Подшивалов, Моисеев) – 49:47 (5x5)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). За половину октября это третий матч без голов для нижегородцев.

На 13-й минуте Михаил Ильин вывел череповецкую команду вперёд. Через 24 секунды Никита Коростелёв удвоил преимущество «Северстали». Очки за результативные передачи получили Илья Иванцов и Александр Скоренов. На 34-й минуте Иван Подшивалов забросил третью шайбу. Баллы за голевые пасы на свой счёт записали Александр Скоренов и Илья Иванцов. Четвёртый гол в активе Жабреева.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Москве сыграет с «Динамо». «Торпедо» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 18 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Рубцов, Вишневский) – 08:27 (5x5)     0:2 Голдобин (Кин, Морозов) – 34:40 (5x5)     0:3 Морозов (Филин) – 39:10 (5x5)     0:4 Чайковски – 47:37 (5x5)     1:4 Мичков (Тянулин) – 50:58 (5x4)     1:5 Талалуев (Филин) – 51:49 (5x5)     2:5 Ибрагимов (Гараев) – 59:28 (4x5)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Шестая победа москвичей подряд, и это повторение рекорда «Спартака» в КХЛ.

На девятой минуте Ансель Галимов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Герман Рубцов и Дмитрий Вишневский. На 35-й минуте Николай Голдобин удвоил преимущество красно-белых. Под занавес второго периода Иван Морозов с передачи Егора Филина забил третий гол. На 48-й минуте Михал Чайковски забросил четвёртую шайбу. На 51-й минуте Матвей Мичков с передачи Артура Тянулина отыграл один гол. Через 51 секунду Илья Талалуев сделал счёт 5:1.

В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» вновь примет «Спартак». Встреча состоится 18 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кудрявцев (О'Делл) – 25:50 (5x5)     2:0 Ожиганов (Каблуков) – 39:03 (5x5)     2:1 Бутузов (Бек) – 51:43 (5x4)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). «Сибирь» потерпела шестое поражение подряд.

Первый период прошёл без голов. На 26-й минуте Павел Кудрявцев с передачи Эрика О'Делла вывел москвичей вперёд. На последней минуте второго периода Игорь Ожиганов после паса Ильи Каблукова забил курьёзный гол в ворота новосибирцев. На 52-й минуте Владимир Бутузов с передачи Тейлора Бека сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Динамо» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 18 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Абрамов (Карнаухов) – 06:44 (5x5)     2:0 Каменев (Григоренко, Окулов) – 14:55 (5x4)     3:0 Мингачёв (Полтапов, Фатеев) – 29:03 (5x5)     4:0 Соркин (Григоренко) – 34:39 (5x5)     5:0 Плотников (Каменев, Окулов) – 41:38 (5x5)     6:0 Шуравин (Слепышев) – 51:26 (5x5)     7:0 Григоренко (Каменев) – 57:34 (5x4)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0). «Куньлунь» потерпел десятое поражение подряд.

На седьмой минуте Виталий Абрамов с передачи Павла Карнаухова вывел ЦСКА вперёд. На 15-й минуте Владислав Каменев удвоил преимущество москвичей. На 30-й минуте Тахир Мингачёв забросил третью шайбу. На 35-й минуте Максим Соркин с передачи Михаила Григоренко забил четвёртый гол. На 42-й минуте Сергей Плотников довёл счёт до разгромного. На 52-й минуте Матвей Шуравин забил шестой гол и первый для себя в КХЛ. Окончательный счёт установил Михаил Григоренко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Минске сыграет с «Динамо». ЦСКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 19 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кадейкин (Алистров, Сапего) – 16:28 (5x4)     2:0 Рендулич (Алистров, Никишин) – 20:19 (5x5)     3:0 Никишин (Воробьёв, Алистров) – 23:47 (5x5)     4:0 Синяткин (Грицюк, Глотов) – 42:20 (5x5)     5:0 Грицюк (Воробьёв, Гальченюк) – 50:29 (5x4)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

На 17-й минуте Александр Кадейкин, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. На 19-й секунде второго периода Борна Рендулич удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 24-й минуте Александр Никишин забил третий гол. Очки за результативные передачи получили Михаил Воробьёв и Владимир Алистров. На 43-й минуте Семён Синяткин забросил четвёртую шайбу. На 51-й минуте Арсений Грицюк довёл счёт до разгромного.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 18 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». СКА 21 октября также встретится с нижнекамцами в гостях.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 17 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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