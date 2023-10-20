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Результаты матчей КХЛ 20 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 21 октября

У «Авангарда» снова спад, «Салават» выдал серию побед. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 20 октября
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А «Ак Барс» упустил матч, выигрывая 2:0.

20 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Спунер, Ткачёв) – 00:31 (5x4)     1:1 Романов (Солянников, Алтыбармакян) – 23:10 (5x4)     2:1 Солянников (Алтыбармакян) – 35:06 (5x4)     3:1 Романов (Фисенко) – 36:29 (4x5)     3:2 Николишин (Гераськин, Шулак) – 39:36 (5x4)     4:2 Грошев (Червоненко) – 51:44 (5x5)     4:3 Пьянов (Буше) – 59:32 (6x5)     5:3 Алтыбармакян – 59:51 (en)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Второе подряд поражение омичей, у которых снова наметился спад.

На первой минуте Рид Буше, реализовав численное большинство, вывел омичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Райан Спунер и Владимир Ткачёв. На 24-й минуте Иван Романов сравнял счёт. На 36-й минуте Георгий Солянников с передачи Андрея Алтыбармакяна в большинстве вывел «Ладу» вперёд. Спустя 83 секунды Иван Романов после паса Михаила Фисенко оформил дубль, забросив в меньшинстве. За 24 секунды до завершения второго периода Иван Николишин сократил отставание до минимума. На 52-й минуте Евгений Грошев забил четвёртый гол. Далее в формате «шесть на пять» отличился Пьянов, а Алтыбармакян поразил уже пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 23 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Металлург» 22 октября примет «Авангард».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Дроздов, Лещенко) – 24:56 (5x5)     1:1 Коростелёв (Грудинин) – 27:37 (5x4)     2:1 Моисеев (Подшивалов, Давыдов) – 28:12 (5x5)     2:2 Хмелевски (Дроздов, Кулёмин) – 32:21 (5x5)     2:3 Шаров (Шмелёв, Василевский) – 47:18 (5x5)     3:3 Пилипенко (Буренов, Муханов) – 51:16 (5x4)     3:4 Зоркин (Хмелевски, Кулёмин) – 59:37 (5x5)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1). Это пятая подряд победа «Салавата Юлаева».

Первый период прошёл без голов. Александр Хмелевски вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Вячеслав Лещенко. На 28-й минуте Никита Коростелёв, реализовав численное большинство после паса Владимира Грудинина, сравнял счёт. Через 35 секунд Дмитрий Моисеев вывел «Северсталь» вперёд. На 33-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 48-й минуте Александр Шаров сделал счёт 3:2. На 52-й минуте Кирилл Пилипенко вновь восстановил равенство. На последней минуте Никита Зоркин забил решающий гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» 22 октября в Минске сыграет с «Динамо». «Северсталь» 25 октября примет «Ладу».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шипачёв (А. Радулов) – 14:58 (5x4)     2:0 Шипачёв (А. Радулов) – 23:44 (5x5)     2:1 Шашков (Аланов) – 27:20 (5x5)     2:2 Бутузов (Бек, Прохоркин) – 45:45 (5x4)     2:3 Бек (Ахияров) – 60:43 (3x3)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

На 15-й минуте Вадим Шипачёв, реализовав численное большинство с передачи Александра Радулова, вывел казанцев вперёд. На 24-й минуте Вадим Шипачёв оформил дубль. Второе очко получил Александр Радулов. На 28-й минуте Никита Шашков после передачи Егора Аланова отыграл один гол. На 46-й минуте Владимир Бутузов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Тейлор Бек и Николай Прохоркин. Победу своей команде в овертайме принёс Тейлор Бек.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Ак Барс» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 22 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 5
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Муратов, Шестаков) – 13:55 (5x5)     0:2 Барбер (Лабейт) – 18:50 (5x5)     1:2 Попов (Грэм, Бракко) – 34:52 (5x4)     1:3 Оберг (Никитин) – 36:18 (5x5)     2:3 Грэм (Сагадеев, Шиксатдаров) – 38:08 (5x5)     2:4 Муратов (Мусоров, Шалапов) – 46:46 (5x5)     2:5 Оберг (Нургалиев) – 58:42 (en)     3:5 Мичков (Грэм) – 59:58 (5x4)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).

На 14-й минуте Кирилл Савицкий вывел «Барыс» вперёд. На 19-й минуте Райли Барбер с передачи Джозефа Лабейта удвоил преимущество гостей. На 35-й минуте Сергей Попов после паса Джесси Грэма отыграл один гол. На 37-й минуте Понтус Оберг забил третий гол, но Джесси Грэм под занавес периода сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Батырлан Муратов забросил четвёртую шайбу. На 59-й минуте Понтус Оберг оформил дубль. За две секунды до конца встречи Матвей Мичков поставил точку в матче.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 22 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Сочи» 27 октября примет СКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 21 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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