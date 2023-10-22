Сменщик российского вратаря «Торонто» выдал гениальный матч, а «листья» в итоге украли победу у «молний».

Кучеров забил дважды, отправив на скамейку Самсонова! Но как же эпично проиграла «Тампа»

Никита Кучеров на старте новой регулярки НХЛ «стрелял» пока исключительно дублями. В первой же игре сезона российский форвард «Тампы» дважды огорчил «Нэшвилл», затем молчал три игры, а потом отгрузил две шайбы в ворота «Ванкувера». Кстати, лишь в тех матчах, где забивал Кучеров, «молнии» одерживали победы.

В новом поединке на домашней арене Никита не стал откладывать дело в долгий ящик и упаковал парочку голов в ворота «Торонто» уже в первом периоде. На 7-й минуте Кучеров сравнял счёт для «Тампы» в большинстве, предварительно обыгравшись накоротке с Пойнтом.

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На реализацию же следующей попытки в большинстве «молний» Куч потратил лишь пять секунд, неотразимо бросив в касание с того же места после передачи Сергачёва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом игра завершилась для голкипера «Торонто» Ильи Самсонова, который за тринадцать с половиной минут смог отразить лишь один бросок в створ из четырёх. Два раза соотечественнику забил Кучеров, ещё один гол провёл Барре-Буле…после шикарной передачи Никиты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

С выходом на лёд сменщика Самсонова Джозефа Уолла хорошая жизнь для «Тампы» закончилась. Американец выдал прекрасный матч, совершив в итоге 30 сейвов и не позволив «молниям» больше забить. Правда, до последней десятиминутки третьего периода хозяев льда такой расклад устраивал, так как «листья» тоже не отличались шайбами, но потом всё изменилось буквально за две с небольшим минуты.

Героем стал форвард «Торонто» Мэтт Нис, оформивший быстрый дубль с передач Макса Доми и заставивший фанатов «Тампы» в очередной раз с грустью вспомнить об отсутствии Андрея Василевского.

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После этого камбэка игра ушла в овертайм, а там Джон Таварес принёс «Торонто» победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» эпично умудрилась проиграть «Торонто» на своей площадке, кошмар «Мэйпл Лифс» продолжается для «молний» с прошлого плей-офф.