Кучеров проснулся и положил дубль! Но не все в восторге от российского лидера «Тампы»

«Тампа» провально начала сезон — после победы в дебютном матче «Лайтнинг» потерпели три поражения подряд и дважды пропустили 5+ голов. И с этим багажом «молнии» принимали «Ванкувер», который успел дважды обыграть «Эдмонтон», включая унижение со счётом 8:1.

Встреча, однако, началась с гола «Тампы». На 12-й минуте «молнии» реализовали большинство. Ник Пол перехватил шайбу в чужой зоне, вывел на бросок Стивена Стэмкоса — капитан «молний» не смог пробить голкипера «Кэнакс» Тэтчера Демко, но на пару с Полом они запихали шайбу в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй же период стартовал для «Лайтнинг» просто кошмарно. Спустя 14 секунд после стартового вбрасывания «Ванкувер» сравнял счёт. «Кэнакс» поборолись за шайбу в чужой зоне, Брок Бёзер получил пас на пятачке и в касание расстрелял Юнаса Юханссона — без шансов для голкипера.

Прошло всего 48 секунд — и «Ванкувер» праздновал вторую шайбу! Тайлер Майерс получил пас на синей линии и с ползоны точно бросил! На этот раз Юханссон показал себя не лучшим образом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Тампа» не унывала и на 36-й минуте сумела сравнять счёт. Майки Эйссимонт вошёл в зону «Кэнакс» и нанёс неотразимый (во всех смыслах) бросок — Демко не помог «косаткам».

А затем настало время российского кудесника — Никиты Кучерова.

Спустя минуту после гола Эйссимонта «Тампа» устроила позиционную атаку. После пары неудачных бросков шайбу на правом фланге получил Кучеров. Вряд ли с той позиции, на которой он находился, можно было по-настоящему угрожать воротам. Однако Никита не был бы собой, если бы вновь не сделал невозможного. Кучеров прицелился, бросил — и забил! «Тампа» снова вышла вперёд, а Никита отличился впервые после стартового матча сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

И это был не конец. На старте третьего периода «Лайтнинг» получили возможность сыграть в большинстве. Кучеров создал неплохой момент для Пола — но шайба в ворота не зашла. После сутолоки у борта Ник оставил нескольких хоккеистов «Ванкувера» на льду, сделал прорыв параллельно воротам и отдал поперечную передачу — Кучеров был наготове и в касание перевёл шайбу в ворота! Дубль!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Дубль Никиты вызвал массу восхищения в социальных сетях.

«Никита Кучеров — просто безумный игрок. Даже имея мало пространства, он может просто забить. Он такой фантастический игрок», — пишет фанат с ником Michael Pagani.

«Сам мистер Клатч, Никита Кучеров, вышел на сцену сегодня, забив два гола, включая победный», — радуется Nathan Rosen.

«Кучеров не выглядит так, как будто он пытается или даже наслаждается хоккеем, и он просто забивает. Ему слишком легко против этой дерьмовой команды «Кэнакс», — пишет ryles.

«Настало время угрозы от Никиты Кучерова», — заключает sydney.

«В НХЛ так много замечательных молодых игроков. Признайте их, но не забудьте о Никите Кучерове», — просит Jon Lane.

«Я пойду против. 80% — потому что ненавижу Кучерова, а 20% — потому что верю в это. Он может быть каким угодно, но он переоценён. Благодаря общему количеству очков и кубкам он получает большое признание. Он был №7 в топ-100 от ESPN. В списке этого десятилетия он №14 среди нападающих. Сразу за Шайфли», — негодует CJ Turtoro.

«Господи, Кучеров ужасен. У него было ноль попыток бросить, прежде чем его убрали из первого звена — и он сразу же забил», — своеобразно восхищается Dustin Keene.

«Кучеров сегодня в огне!» — пишет B/R Open Ice.

«Нельзя давать Кучерову столько возможностей», — заключает Thomas Drance.

Однако игра Никиты стала причиной и активных дискуссий в социальных сетях.

«Никита Кучеров — лучший вингер в НХЛ», — пишет Andrew Weiss.

«Почему люди так настойчиво игнорируют Кучерова? Я слышал, что во многих шоу его имя никогда не упоминается при обсуждении лучших игроков НХЛ. Учитывая всё, что он сделал и делает, как он может не попасть в пятёрку лучших? Пожалуйста, объясните это! Потому что он вингер? Макдэвид, Драйзайтль и Кучеров — первый, второй и третий, и это чертовски хороший аргумент. Ему принадлежит рекорд плей-офф — достижение, которое покорялось только Лемье и Гретцки. У него есть «Харт», два Кубка Стэнли, и он продолжает набирать трёхзначные числа в лиге, которая, кажется, совершенно забывает о существовании этого человека», — продолжает тему Charlie.

Он же отвечает на критику Куча: «Кучеров — абсолютный талант поколения. Любое отрицание этого просто абсурдно. Только Гретцки, Марио и Кучеров набрали по 30+ очков в нескольких плей-офф подряд. Ты не встанешь наравне с 99-м и 66-м, если ты не игрок поколения».

«Это не талант поколения, даже близко к этому статусу. У «Тампы» проблем больше, чем у «Ванкувера». Поздравляю с победой. Но никакой Кучеров не является талантом поколения, он входит в топ-10-15 игроков НХЛ, но его не будут помнить за пределами франшизы «Лайтнинг», когда он завершит карьеру», — парирует The Hockey Spotlight.

«Им нравится ставить Пасту (Давида Пастрняка, нападающего «Бостона». — Прим. «Чемпионата») выше — это просто смешно! У Кучерова будет такое количество наград, к которому Паста никогда и на сантиметр не приблизится», — отвечает Charlie.

«Статус «таланта поколения» поставил бы его в ряд с Гретцки, Лемье, Овечкиным, Кросби, Макдэвидом. Он на ступеньку ниже — наравне с такими игроками, как Маккиннон, Драйзайтль, Мэттьюс. Талант поколения — это один-два хоккеиста за десятилетие. Хотя Куч провёл три-четыре невероятных сезона, он не относится к этой категории» — заключает The Hockey Spotlight.

Как бы там ни было, Кучеров стал автором победного гола. На 59-й минуте «Ванкувер» усилиями Джей Ти Миллера отыграл одну шайбу. Но именно дубль Куча помог проблемным «Лайтнинг» одержать вторую победу в сезоне. Таким и должен быть лидер — выходить на сцену именно в те моменты, когда это необходимо команде.

И, что бы там ни было, игрой Куч доказывает, что точно находится среди лучших игроков в НХЛ. Вне зависимости от своего статуса в СМИ и среди болельщиков.