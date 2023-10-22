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Сезон НХЛ-2023/2024, «Рейнджерс» обыграли «Сиэтл», Панарин оформил первый дубль, проблемы со светом на арене, видео

Панарин расцвёл в американском колхозе! Матч «Рейнджерс» в Сиэтле прошёл как в XX веке
Сергей Емельянов
Панарин расцвёл в американском колхозе!
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37-летний Джонатан Куик блистательно подменил получившего выходной Игоря Шестёркина.

Первый период гостевого матча «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ с «Сиэтл Кракен» в общей сложности продолжался чуть меньше 50 минут. Уже спустя несколько смен после начала встречи главные арбитры Крис Шленкер и Грэм Скиллитер были вынуждены остановить игру из-за проблем с освещением на домашней арене «кракенов». Из-за проблем с подачей электричества одна сторона площадки погрузилась в темноту. Такой вот американский колхоз, как сказал бы Александр Радулов.

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Исправить возникшую проблему на «Климат Пледж-Арене» не удалось, в результате чего в дальнейшем матч проходил в необычных условиях. Наверное, многие из современного поколения и не помнят, как ещё во времена СССР после 10-й минуты в третьем периоде звучала сирена и команды менялись воротами. Эта традиция возникла из-за того, что тогда матчи проходили на открытом воздухе и команды должны были находиться в одинаковых условиях. Считалось, что смена сторон в третьем периоде позволяла этого добиться, потому что таким образом соперники одинаковое количество времени проводили на обеих сторонах площадки. Сегодня свидетелями подобного развития событий стали зрители, наблюдавшие за матчем «Сиэтла» и «Рейнджерс». Только, в отличие от СССР, «кракены» и «синерубашечники» менялись воротами в середине каждого из трёх периодов.

На старте нового чемпионата проводящие первый сезон под руководством Питера Лавиолетта «синерубашечники» пока что чередуют удачный матч с неудачным. Предыдущий ознаменовался чувствительным поражением от «Нэшвилла» (1:4). В том матче не самым удачным образом выступил российский вратарь Игорь Шестёркин. Пропустив четыре шайбы, он был заменён на одного из самых титулованных голкиперов в истории лиги Джонатана Куика, для которого то появление на льду стало дебютом в составе «Рейнджерс».

37-летний голкипер не хочет ставить точку в легендарной карьере и в межсезонье перебрался на Бродвей в погоне за своим четвёртым Кубком Стэнли. «Ноль матчей в стартовом составе? Когда назовут мой номер, я буду готов сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть игру», — на этой неделе высказался ветеран НХЛ о своей роли в «Рейнджерс».

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Номер Джонатана был назван перед матчем с «Сиэтлом». И, забегая вперёд, необходимо отметить, что слова Куика не разошлись с делом. Хотя «Рейнджерс» и очень быстро оказались в роли отыгрывающихся. Хозяева открыли счёт на девятой минуте первого периода после точного броска в исполнении Джастина Шульца. Но дальше забивала только одна команда – «Рейнджерс». Гости оперативно отыгрались через несколько минут после смены сторон – второй гол в нынешнем сезоне забил Артемий Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале второго периода «Сиэтл» провёл несколько опасных атак, которые разбились об надёжного Куика, а вот голкипер хозяев Филипп Грубауэр стабильностью не отличался никогда в своей карьере. Вот и сегодня немецкий вратарь чередовал яркие спасения с далеко не самыми уверенными действиями. Роковую ошибку Филипп допустил в середине отрезка, когда, сделав сейв после броска Джейкоба Трубы, он выронил шайбу себе за спину, где уже находился Каапо Какко. Финский форвард сыграл по отскоку и набрал 100-е очко за карьеру в НХЛ. Именно этот гол и оказался в матче победным.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Шульц (Дюмулен, Толванен) – 08:41     1:1 Панарин (Хитил) – 12:15     1:2 Какко (Труба, Миллер) – 33:02     1:3 Лафреньер (Хитил) – 37:58     1:4 Панарин (Хитил, Миллер) – 45:30    

Ещё через несколько минут сработала связка Филипа Хитила и Алекси Лафреньера. Молодые нападающие «Рейнджерс» на двоих сообразили эффектную комбинацию, которую точным броском завершил первый номер драфта НХЛ Лафреньер. В начале же третьего периода Хитил оформил ассистентский хет-трик, снова сумев помочь отличиться Панарину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

31-летний россиянин вновь провёл яркую встречу, оформив первый дубль в этой регулярке. Примечательно, что Панарин набирал очки во всех пяти матчах со старта сезона НХЛ. Сейчас на его счету 7 (3+4) очков в пяти матчах, что делает его лучшим бомбардиром в своей команде.

Второй год подряд российский нападающий выдал как минимум пятиматчевую серию с набранными очками со старта сезона – в прошлом сезоне было шесть матчей. Таким образом, Панарин стал третьим игроком в истории «Рейнджерс», которому два года подряд удалось набирать очки в 5+ матчах на старте чемпионата. Ранее это делали Энди Батгейт (шесть в сезоне-1960/1961 и восемь в сезоне-1961/1962) и Род Жильбер (девять в сезоне-1971/1972 и 14 в сезоне-1972/1973).

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«Проблемы со светом? Мне лучше, когда на катке темно, так вратари хуже видят, поэтому я и забил сегодня два гола», — сказал Панарин о своём дубле.

«Рейнджерс» продолжили чередовать победы с поражениями, вновь сделав этот баланс положительным (3-2). 37-летний Куик завершил встречу с 18 отражёнными бросками, показав тренерскому штабу, что у Шестёркина есть достойная подмена и нет смысла заставлять россиянина трудиться без выходных.

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