Премьера на браво! Русские звёзды «Рейнджерс» во всей красе показали себя легенде НХЛ

Назначение Питера Лавиолетта на пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» стало одним из самых интригующих ходов межсезонья в Национальной хоккейной лиге. Один из самых авторитетных и именитых специалистов в истории североамериканских профессиональных лиг перебрался на Бродвей после откровенно неудачного этапа карьеры в «Вашингтон Кэпиталз». Пребывание американского тренера в столичной организации завершилось пролётом «Вашингтона» мимо плей-офф. Тренерское реноме Лавиолетта было подпорчено, но в «Рейнджерс» сделали ставку на 58-летнего специалиста, памятуя о его всё равно выдающемся послужном списке.

Многие болельщики нью-йоркской команды по обе стороны океана восприняли назначение Лавиолетта крайне неоднозначным образом, и выставочные матчи лишь убедили скептиков в своей правоте. Серьёзно относиться к предсезонке и делать далекоидущие выводы по контрольным встречам является делом довольно странным, но пять поражений в шести матчах действительно стали тревожным звонком для организации. Да и сам Лавиолетт явно был не в восторге от действий своей новой команды. В этой связи первый матч регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» смотрелся хорошим вызовом для «Рейнджерс». И Парни с Бродвея сдали тест на старте сезона НХЛ на твёрдую пять с плюсом.

Первый же опасный момент у ворот хозяев обернулся заброшенной шайбой. Радикально поменявший имидж в межсезонье Артемий Панарин получил передачу от Филипа Хитила и произвёл бросок, после чего первым успел на отскок, но вместо добивания хитро скинул шайбу Алекси Лафреньеру, которому оставалось не промахнуться мимо пустого створа ворот. Голкипер «Сэйбрз» Девон Леви был полностью отыгран российским суперфорвардом и уже ничем не мог помочь своей команде.

Бессилен оказался Леви и против первого в новом сезоне большинства «синерубашечников». На реализацию удаления новичка НХЛ Закари Бенсона гости потратили всего 16 секунд. Получилось предельно незамысловато – Адам Фокс набросил от синей, а Крис Крайдер из своего офиса на пятаке совершил переправление в цель. Для Фокса результативная передача стала юбилейной, 200-й за карьеру в НХЛ.

Справедливости ради стоит заметить, что само удаление Бенсона вызвало большие вопросы. На повторе очевидно, что Фокс сам на опыте придержал клюшку молодого оппонента, но находившийся за спинами игроков главный арбитр со своего ракурса посчитал, что именно Закари и нарушает правила.

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Одним из самых недовольных игроков «Вашингтона» в прошлом сезоне оказался Евгений Кузнецов. Российский форвард так и не смог приспособиться к принципам и стилю работы Лавиолетта, а американский специалист, в свою очередь, не стал заморачиваться адаптацией челябинца под свою систему игры. Летом 31-летний Кузнецов подробно рассказывал о причинах своих разночтений с Лавиолеттом, и многие эксперты начали задаваться вопросом, как Питер теперь сумеет встроить в свою модель Панарина.

Наверняка на эту тему с Кузнецовым в частных разговорах общался и сам Артемий, наводя справки о новом тренере. Что именно Евгений рассказал соотечественнику, останется между ними, но факт налицо – в первом матче под руководством Лавиолетта уроженец Коркина выдал предельно содержательную игру. Панарин был действительно хорош в равных составах и целиком заслужил гол, который пришёл к нему в середине второго периода.

Лафреньер навёл суету на синей линии, вследствие чего шайба от клюшки Кайла Окпосо отскочила к россиянину – Артемий сделал несколько шагов в направлении к воротам и с кистей с отскоком от штанги уложил игровой снаряд в цель. За последние пять сезонов в НХЛ этот матч стал для Панарина 100-м, в котором он сумел набрать не менее двух очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Баффало» ответил одной заброшенной шайбой за полторы минуты до конца периода, но гол немецкого нападающего Джон-Джейсона Петерки не стал началом камбэка для «Сэйбрз». Шанс на возвращение в игру хозяева упустили в середине заключительного отрезка, когда не использовали возможность забить в формате «5х3». Гости действовали предельно самоотверженно в меньшинстве, блокируя один бросок за другим.

В общей сложности за весь матч подопечные Лавиолетта заблокировали 23 броска, и в том числе этого компонента и не хватало игре «Рейнджерс» под руководством бывшего тренера. Особенно хорошо себя проявили капитан «синерубашечников» Джейкоб Труба (восемь блоков) и новичок команды Ник Бонино (четыре блока). Они блестяще сработали в ключевой момент встречи, не позволив отличиться главным лидерам «Сэйбрз», а затем Мика Зибанеджад и Крис Крайдер идеально вылетели в контратаку – шведский форвард выступил ассистентом, а американец оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Окончательный счёт в матче поставил Труба, поразивший пустые ворота. «Рейнджерс» с убедительной победы начали новый сезон НХЛ, не испортив Лавиолетту его премьеру. 27-летний голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин парировал 23 броска из 24 и установил очередной рекорд клуба.

Российский голкипер одержал 100-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. На это у него ушло всего 159 матчей. За всю историю лиги прежде только шести вратарям удалось добыть 100 побед менее чем в 160 играх. Этими вратарями были Билл Дурнан, Мишель Ларок, Франк Бримсек, Боб Фроз, Крис Осгуд и Тайни Томпсон. Никто из них не был вратарём «Рейнджерс».

В истории американского клуба ранее никому не удавалось одержать 100 побед менее чем за 187 матчей. Шестёркин уложился на 28 встреч быстрее. Лавиолетт может быть доволен своим первым номером. Такой вратарь – именно то, чего не хватало Питеру в «Вашингтоне». «Рейнджерс» идеально начали новый этап в жизни организации.