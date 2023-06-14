Счастье «Вегаса» и боль «Флориды»! Что творилось после финала НХЛ. Видео

В заключительном матче финала Кубка Стэнли никакой борьбы не получилось. «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду буквально разорвал «Флориду Пантерз» (9:3), отправив в ворота несчастного Сергея Бобровского восемь заброшенных шайб (ещё один гол был забит в пустые ворота). «Золотые рыцари» поставили эффектную точку в решающей серии сезона (4-1), впервые в своей истории став обладателем самого престижного трофея в мировом хоккее.

С исходом сегодняшней встречи всё было ясно уже к концу второго периода, когда на табло горело 6:1 в пользу домашней команды. Третий период по такой игре превратился в обычную формальность, но чемпионские эмоции игроков «Голден Найтс» от этого не стали менее яркими. Сразу после финальной сирены хоккеисты «Вегаса» гурьбой высыпали на лёд, чтобы отпраздновать исторический успех.

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Автором самого эмоционального празднования дня стал главный герой последнего матча хоккейного сезона – Марк Стоун. Канадский форвард оформил хет-трик в пятой игре финала, причём первый гол в матче 61-й номер «Вегаса» забил при игре в меньшинстве. Этот хет-трик стал первым с 1996 года, когда шведский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Петер Форсберг также забросил три шайбы в одном из матчей финальной серии. По совпадению Форсберг оформил данное достижение с «Пантерз». Выскочив на лёд после сирены, Стоун сначала эффектно запустил в воздух клюшку, затем перчатки, а потом взялся за шлем.

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После церемонии рукопожатия разрешилась одна из главных интриг плей-офф НХЛ: был назван обладатель единственного индивидуального приза по итогам кубковой части сезона – «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли. В этом году им стал нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, проделавший весь путь с «Вегасом» от первого матча в истории до первого титула.

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Канадский форвард пополнил состав «Голден Найтс» в 2017 году на драфте расширения, куда его отпустила «Флорида», приняв решение не защищать свой актив. Теперь же Маршессо повторил достижение Уэйна Гретцки (1985, 1988), став первым за последние 35 лет незадрафтованным хоккеистом, выигравшим «Конн Смайт».

Наконец настало время вручения непосредственно Кубка Стэнли. Первым заветный трофей в свои руки получил, разумеется, капитан американской команды Стоун. Вдоволь накатавшись с вожделенным трофеем, 31-летний форвард передал кубок в руки Райлли Смиту, после чего началась чемпионская эстафета.

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После долгожителей «Вегаса» Кубок Стэнли передали американскому форварду Джеку Айкелу. Второй номер драфта-2015 восемь лет ждал своего первого участия в плей-офф НХЛ, чтобы в нём с ходу стать лучшим бомбардиром розыгрыша (ассистентский хет-трик в последнем матче сезона и итоговые 26 очков в плей-офф) и чемпионом лиги с первой попытки.

А вот бывшие «короли» Алек Мартинес и Джонатан Куик стали уже трёхкратными обладателями трофея. В 2012 и 2014 годах американский защитник и американский вратарь были первыми скрипками в составе «Лос-Анджелес Кингз». Спустя девять лет после последнего чемпионства Алек сыграл весомую роль в успехе «Вегаса», а 37-летний Куик добрался до титула, уже будучи бэкапом Эдина Хилла.

Трёхкратным обладателем Кубка Стэнли стал и нападающий Фил Кессел, который провёл в этом плей-офф всего четыре матча. После всех хоккеистов Кубок Стэнли наконец дошёл до главного творца этого чемпионства «Вегаса» — его главного тренера Брюса Кэссиди. В 2019 году его «Бостон» уступил в финальной серии «Сент-Луису», но спустя четыре года канадский тренер всё-таки стал чемпионом НХЛ.

Интересно, как сейчас поживает руководство «мишек», которое в прошлом году пошло на поводу у своих лидеров и избавилось от одного из лучших тренеров лиги? Примечательно, что со своим новым тренером «Бостон» сгорел в первом раунде плей-офф, проиграв… как раз «Флориде».

Игроки «пантер» были чужими на этом празднике жизни, а их главный тренер Пол Морис уже подводил итоги сезона. В частности, канадский тренер заявил, что четыре игрока его команды играли в финале с переломами, трём хоккеистам предстоит перенести операцию на плече.

Главный же лидер команды среди полевых игроков Мэттью Ткачук не вышел на пятый матч из-за перелома грудины. Выяснилось, что перелом он получил ещё в третьей встрече. Он не мог без посторонней помощи одеться на четвёртый матч, но сыграл. На пятый просто не смог выйти. С тяжёлыми травмами доигрывал плей-офф и защитник Аарон Экблад, сломавший ногу ещё в серии с «Бостоном». Помимо перелома, по словам Мориса, у канадского защитника также был диагностирован вывих плеча.

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В завершение нельзя не заметить, что в составе «Вегаса» двукратным обладателем Кубка Стэнли стал российский нападающий Иван Барбашёв. В 2019-м наряду с защитником Алексом Пьетранджело россиянин был в составе того самого «Сент-Луиса», который и остановил в финале «Бостон» Кэссиди. Спустя четыре года, уже находясь в одной команде, они вместе добились титула. Хоккейный сезон же на этом завершён. Впереди раздача индивидуальных наград за регулярный чемпионат НХЛ и церемония драфта-2023. Но матчей больше не будет.