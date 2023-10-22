Тренер-телезвезда и 16-летние суперталанты. Главные сюжеты сезона МХЛ

Вчера мы уже рассказывали о том, как прошли первые месяцы регулярки Всероссийской хоккейной лиги. Сегодня настало время поговорить о нашем будущем из МХЛ — вот некоторые из главных героев старта сезона в лиге.

Череповец играет красиво и в КХЛ, и в МХЛ

«Северсталь», несмотря на своё неустойчивое положение в таблице, остаётся одной из самых обсуждаемых команд старта чемпионата. Ещё при Андрее Разине команда из Череповца играла в атаку — Андрей Козырев сохранил вектор, но несколько поменял тактику. И надо отметить, что в Череповце, как и в Нижнем Новгороде, выстраивают и молодёжную систему — «Алмаз» идёт на первом месте в Золотом дивизионе Запада.

Летом клуб проводил обмены не только для основного состава — в «Алмаз» пришёл 18-летний Эмиль Пьянов, который к этому возрасту уже успел пройти школы «Динамо» и «Ак Барса». «Позитивно отнёсся, обмены случаются, всё хорошо было», — высказался форвард о своём обмене. Игрок с необычным 69-м номером прямо сейчас возглавляет список лучших ассистентов лиги. Много в «Алмазе» и местных ребят, которые много забивают — и в этом велика роль главного тренера Егора Башкатова. Работавший в «Сочи» специалист давно дружит с Козыревым, сотрудничал с ним в питерских «Серебряных львах» и, по собственным словам, давно обсуждал с ним тактические схемы. Два клуба системы играют в схожем стиле.

Дмитрий Фёдоров стал тренером в 51 год

«Чайка» многих удивила весной, когда доверилась Дмитрию Фёдорову. Генеральный продюсер КХЛ ТВ покинул относительно насиженное и спокойное место ради невероятного эксперимента на молодёжном уровне. Комментатор закончил Высшую школу тренеров, потом у Фёдорова была стажировка в команде 2005 г.р. и в клубе ЖХЛ, после этого было место помощника в МХЛ. Это как раз та траектория, по которой проходят начинающие тренеры в Америке. Те же американские примеры показывают, что в возвышении журналистов нет ничего невероятного.

Дмитрий Фёдоров Фото: МХК «Чайка»

Несмотря на то что некоторые игроки (и главный тренер) чемпионского состава «Чайки» уже ушли из клуба из-за возраста, а некоторые перешли на уровень КХЛ раньше, чем это ожидалось (Артамонов, Силаев), клуб всё равно идёт в топ-3 Золотого дивизиона Востока. Большинство, за которое в команде отвечает Фёдоров, после неудач в первых матчах выправилось — сейчас нижегородцы реализуют лишнего в 23% случаев. «Мы допускаем риск, но не авантюризм. В идеале хоккеистам нужно сочетать высочайшую игровую дисциплину с импровизацией и нетривиальными решениями», — пишет тренер «Чайки» в своём телеграм-канале.

Даёшь (16-летнюю) молодёжь

Казалось бы, 2007-й был совсем недавно и кто-то ещё помнит эмо и вкус вишнёвого блейзера — а тем временем игроки, рождённые в этом году, уже начинают выполнять важную роль в своих командах МХЛ. Прямо сейчас выделяются два 16-летних хоккеиста — Руслан Каримов из «Спутника» и Иван Рябкин из «Динамо».

Хотя Каримов играет в Серебряном дивизионе Востока против более слабых оппонентов, его 16 очков в 15 матчах всё равно вызывают уважение. «Я сам максималист, не умею проигрывать. Команда всегда должна выигрывать, я должен всегда забивать. Если у меня что-то идёт не так, я сразу начинаю расстраиваться», — говорил о себе форвард в интервью сайту клуба. Хоккеист, который пока даже не пошёл в 11-й класс, планирует потом обучаться на тренера.

Иван Рябкин Фото: ХК «Динамо»

Иван Рябкин уже сейчас котируется скаутами как один из лидеров драфта-2025 – пока идти в самом топе мешает скептицизм западных экспертов к МХЛ. В первом же матче в МХЛ центр набрал два очка, очень ярко начинал, но даже небольшое притормаживание не мешает хоккеисту набирать очко за игру в дебютном сезоне. «Он и на детско-юношеском уровне был в порядке, играл в «Динамо» за команду старшего возраста, был лидером. Впечатлило то, насколько уверенно Иван ворвался в лигу. Практически в каждой смене выглядит так, словно и не было никакого перехода со школьного уровня в МХЛ», — говорит комментатор КХЛ ТВ Антон Васятин.

Чего не прощает Николай Лемтюгов?

Ещё одно интересное тренерское имя на старте сезона — Николай Лемтюгов. Бывший игрок «Авангарда» и «Ак Барса» ярко проявил себя в роли хоккейного эксперта, неплохо поработал ассистентом с ярким магнитогорским поколением, когда «Стальные Лисы» забрасывали предостаточно шайб. Теперь форвард работает в том клубе, за который когда-то успел поиграть сам — в «Атланте», и прямо сейчас лидирует с ним в Серебряном дивизионе.

«В молодёжной лиге результат дают честность и авторитет. Когда советы тренера работают, и игроки это видят. Задача тренера – сделать так, чтобы игрок поверил тебе. Нужно быть честным с ребятами. Как только тебя поймают на лжи, они перестанут доверять. Всё начинается с раздевалки или зала, когда тренер показывает всё на своём примере», — говорил Лемтюгов в интервью сайту лиги. Недавно Лемтюгов рассказал, что снял с игры хоккеиста, который во втором перерыве сидел в телефоне. Из игроков можно отметить Максима Соколова: младший брат форварда системы «Оттавы» демонстрирует поразительные 94% отражённых бросков.