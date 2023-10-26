Им пора сменить обстановку. 5 кандидатов на обмен в КХЛ

К своему окончанию приближается второй месяц регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Через несколько дней октябрь уйдёт в прошлое, а вместе с ним фактически завершится и первая треть регулярки. К текущему моменту команды успели провести от 19 до 24 матчей, и этого времени некоторым клубам с лихвой хватило, чтобы разочароваться в некоторых новичках. Многим из них уже пора задуматься о смене обстановки, а в случае с одним из хоккеистов этот вопрос назрел давным-давно.

н. Дамир Жафяров («Ак Барс»), 10 матчей, 1 (1+0) очко

29-летний нападающий пополнил состав финалиста Кубка Гагарина – 2023 в межсезонье в результате громкого обмена из СКА. Переезд Жафярова в Казань стал одним из самых обсуждаемых трансферов прошлого лета, но дела в новом клубе у Дамира откровенно не задались. Уроженец Москвы крайне стремительно разочаровал Зинэтулу Билялетдинова. Самый опытный тренер КХЛ поставил жирный крест на перспективах нападающего в своей команде всего через несколько матчей. Сначала у дорогостоящего форварда сократилось игровое время, а затем он и вовсе был переведён в неиграющий состав. За октябрь Дамир провёл всего один матч, и теперь абсолютно очевидно, что в скором времени пути игрока и клуба точно разойдутся.

Предстоящий обмен осложняют два фактора. Во-первых, Жафярову исполнилось 29 лет, благодаря чему в его действующем контракте содержится пункт о невозможности обмена без согласия игрока. Известно, что тот же «Амур» готов взять на себя контракт хоккеиста, вот только сам нападающий не хочет перебираться в Хабаровск. Для других клубов, куда бы Дамир хотел перебраться, критическим моментом является высокая зарплата хоккеиста. Поэтому вопрос с обменом пока что завис в воздухе. Но в скором времени ситуация каким-либо образом должна разрешиться. «Ак Барс» не заинтересован платить огромные деньги человеку, который и близко не проходит в состав. А сам Жафяров явно должен быть заинтересован в получении игровой практики, иначе можно потерять весь сезон с хоккейной точки зрения.

н. Егор Морозов («Динамо» Москва), 11 матчей, 0 очков

В схожей ситуации находятся московское «Динамо» и нападающий Егор Морозов. Называя вещи своими именами, необходимо признать, что в руководстве столичного клуба допустили серьёзную ошибку с подписанием 28-летнего нападающего. Морозов подписал контракт с «Динамо» в начале межсезонья, став одним из первых новичков бело-голубых. Последние четыре сезона Егор провёл в «Северстали», зарекомендовав себя с неплохой стороны.

В ходе контрольных матчей и на старте регулярного чемпионата Алексей Кудашов приложил все возможные усилия, чтобы дать возможность нападающему закрепиться в основном составе. Изначально ведь в «Динамо» рассматривали этого нападающего под выступление в топ-6, и Морозов успел поиграть как в тройке Джордана Уила, так и в сочетании Эрика О’Делла. Но всё было тщетно. Морозов категорически не вписался в систему «Динамо» и сейчас является активом для обмена.

В прессе фигурировала информация об интересе к нападающему со стороны «Сибири», но в этом вопросе всё также непросто. Надо понимать, что Морозов перешёл в столичный клуб на серьёзный контракт. Не столь серьёзный, как у Жафярова, но всё равно достаточно весомый. И далеко не каждый клуб КХЛ обладает бюджетом, чтобы забрать контракт Егора. Вообще, «Динамо» провело очень достойную селекцию, и бóльшая часть приобретений сейчас с лучшей стороны проявляет себя в клубе. Неслучайно бело-голубые занимают высокое второе место в Западной конференции. Но с Морозовым в клубе не угадали, и сейчас менеджменту организации придётся серьёзно поработать, чтобы найти наилучший выход из ситуации.

н. Сергей Дубакин («Сибирь»), 15 матчей, 4 (1+3) очка

В прошлом сезоне 23-летний нападающий стал одним из главных открытий чемпионата КХЛ. Выступая на правах аренды в «Амуре», молодой форвард добился стремительного прогресса, сумев раскрыться в хабаровском клубе и выбив 29 (14+15) очков в 57 матчах. Сумасшедшая статистика для игрока, который за два предыдущих сезона в КХЛ набрал 3 (1+2) очка в 37 матчах.

В стане «тигров» зажигали и другие арендованные игроки – Никита Гребёнкин и Ярослав Лихачёв. Летом все трое вернулись в свои команды, и если у Гребёнкина в «Металлурге» и у Лихачёва в «Локомотиве», всё продолжает складываться как нельзя лучше, то у Дубакина в «Сибири» не пошло. Нападающему дали 15 матчей в команде КХЛ, а дальше хоккеиста сослали в расположение новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ.

Сергей Дубакин Фото: ХК «Сибирь»

Сообщалось, что «Амур» хотел бы вернуть нападающего, уже на полноценной основе. Но тут интересный момент. Захочет ли «Сибирь» усиливать прямого конкурента по Восточной конференции? Да ещё и команду, которую сейчас тренирует Андрей Мартемьянов – тот самый специалист, от услуг которого руководство новосибирского клуба само же и отказалось? Вполне возможно, «Сибирь» будет больше заинтересована в обмене хоккеиста в клуб Западной конференции, но это уже вопрос компенсации. За перспективного хоккеиста «Сибирь» наверняка хочет выручить что-то серьёзное – будь то деньги или права на иного игрока.

н. Матвей Заседа («Спартак»), 11 матчей, 6 (2+4) очков

Главным прорывом нынешнего сезона КХЛ на данный момент является московский «Спартак». Наверное, даже самым отчаянным и преданным болельщикам красно-белых до начала сезона было сложно представить, что к концу октября их любимая команда будет идти на первом месте во всей лиге. Тройка Голдобин – Морозов – Порядин в полном составе разрывает все бомбардирские чаты, а весь «Спартак» имеет в своём активе рекордную девятиматчевую победную серию.

Матвей Заседа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На этом фоне 24-летний Матвей Заседа немного потерялся. В сентябре дела у нападающего шли довольно прилично, о чём и свидетельствует его статистика. Он шёл практически по графику «очко за матч», но дальше что-то пошло не так. Матвей заметно просел и после разговора с Алексеем Жамновым был отправлен в клуб ВХЛ. Сейчас дела у «Спартака» идут настолько классно, что состав команды не требует кардинальных изменений. Зачем что-то менять и кого-то ротировать, если прямо сейчас там нет выпадающих элементов?

При этом сам Заседа является талантливым хоккеистом, который очевидно перерос уровень ВХЛ. Он очень ярко провёл отрезок в «вышке», набрав очки в пяти матчах кряду, отметившись семью результативными действиями за «Химик», чем и заслужил шанс на возвращение в главную команду. Сегодня форвард впервые за долгое время сыграет в КХЛ в матче с «Сибирью», но если Матвей не воспользуется предоставленным ему шансом, то новой возможности в красно-белой машине в ближайшем будущем он может и не получить. Слишком хороши его, с одной стороны, партнёры, а с другой — и конкуренты за место в составе.

в. Дилан Фергюсон («Динамо» Минск), 3 победы в 5 матчах при 86,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,84

Ну какой сезон КХЛ мог обойтись без классического противостояния Дмитрия Квартальнова и иностранных хоккеистов? Найджел Доус и Стефан Да Коста соврать не дадут, насколько трепетным образом российский специалист подходит к выступлению иностранцев в его командах. В Минске Квартальнов уже успел отправить на трибуну и Ника Меркли, и Джемела Смита, но к вратарям у главного тренера «Динамо» отношение особое. С них спрос за ошибку ещё выше, и канадский голкипер в полной мере успел на себе это прочувствовать.

Дилан Фергюсон Фото: ХК «Динамо» Минск

25-летний вратарь действительно неубедительно смотрелся в первых матчах. Оно и понятно. Не каждый новичок лиги с ходу может вписаться в новый для себя хоккей. Достаточно посмотреть, как сейчас колбасит в «Тракторе» Зака Фукале, который потратил уже два месяца на адаптацию к лиге и пока так и не вышел на высокий уровень. Но Фергюсону в Минске двух месяцев никто не дал. Канадский вратарь провёл всего пять матчей, последний из которых был ещё 30 сентября, после чего на месяц угодил в резерв. Сейчас Дилана не заявляют даже вторым голкипером, предпочитая отправлять на скамейку молодого Егора Вельмакина.

Фергюсону ищут обмен, но найти оптимальный вариант не так просто. Это в белорусском клубе нет лимита на легионеров. По крайней мере, со стороны КХЛ. О внутреннем говорить не будем. А вот российские команды не могут использовать больше трёх иностранцев, и в такой ситуации решиться на приобретение Фергюсона будет очень сложно, даже если тебе и нужно усиление вратарской позиции.