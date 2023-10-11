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Жамнов объяснил, почему в ВХЛ отправили Заседу — 5-го снайпера «Спартака» в прошлом сезоне

Жамнов объяснил, почему в ВХЛ отправили Заседу — 5-го снайпера «Спартака» в прошлом сезоне
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над ЦСКА (5:3) рассказал, почему клуб отправил нападающего Матвея Заседу в клуб ВХЛ «Химик». В прошлом сезоне форвард стал пятым снайпером красно-белых, забросив 14 шайб в 55 матчах.

«Заседу отправили в Воскресенск? Мы с ним поговорили. Я думаю, это наша с ним внутренняя кухня. Я уже на прошлой пресс-конференции сказал, что есть сильная сторона его игры, а есть слабая. Он почему-то сейчас больше использует свои слабые стороны, а ему надо использовать свои сильные стороны. Вот во что всё упирается.

Я с ним общался перед отъездом в Воскресенск. Мы с ним поговорили, и Алексей Ковалёв с ним пообщался. Поэтому, думаю, он понимает, что ему нужно сделать, как ему нужно там поиграть. Через несколько матчей вернём его. Надеемся, что он будет играть на том уровне, на котором может, и будет приносить пользу», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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