Панарин неудержим на старте сезона НХЛ! Отдал волшебный пас и продлил крутую серию

«Рейнджерс» всухую обыграли проблемный «Эдмонтон», а их российский лидер в этом сезоне не уходит со льда без очков.

«Нью-Йорк Рейнджерс» хорош на старте нового сезона НХЛ, и одна из причин – игра Артемия Панарина. Российский лидер «синерубашечников» набирал очки в каждом из шести матчей регулярки, повторив собственное прошлогоднее достижение.

Сегодня же «Рейнджерс» приехали в гости к несчастному «Эдмонтону», который проигрывает всем подряд, да ещё и потерял из-за травмы Коннора Макдэвида. Сшибка двух команд, находящихся в диаметрально противоположном состоянии, закончилась ожидаемо.

«Рейнджерс» смотрелись интереснее и активнее гостей уже в первом периоде, но пропускать вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер начал только во втором отрезке. На 24-й минуте позиционная атака «синерубашечников» привела к голу в большинстве: Панарин отдал на Трочека, а тот вывел на бросок Адама Фокса.

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Артемий таким образом продлил результативную серию до семи матчей. Но «Рейнджерс» и не думали останавливаться. Вторую шайбу забросил защитник Шнайдер, который был вознаграждён за ускорение, позволившее в последний момент закрыть зону и избежать офсайда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а закрыли период «Рейнджерс» красивой комбинацией Панарин – Лафреньер. Артемий выдержал паузу и отдал идеальную передачу на канадца, забросившего уже четвёртую шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем отрезке «Эдмонтон» немного проснулся, но ни разу не смог пробить Джонатана Куика, который оформил первый «сухой» матч за «Рейнджерс». По общему же количеству шат-аутов в НХЛ Куик сравнялся с Евгением Набоковым – теперь у них по 59 матчей «на ноль» и совместное 20-е место по этому показателю в истории лиги.

Куик с 29 сейвами в результате был признан первой звездой матча с «Эдмонтоном», третью звезду получил Панарин, набравший уже 10 очков в сезоне.