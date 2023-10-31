«Ему стоило побрить голову несколько лет назад!» Панарин побил рекорд века в «Рейнджерс»

Артемий набрал очки в девятой игре подряд со старта сезона и стал вторым бомбардиром сезона НХЛ.

Про невероятный старт сезона для Артемия Панарина мы не устаём говорить весь октябрь, и ведь Хлебушек каждый раз подкидывает дровишек в огонь. Вместе с «Рейнджерс» россиянин в свой 32-й день рождения приехал на очередную игру регулярки в Виннипег и устроил ещё один результативный концерт.

На исходе первого периода Панарин открыл счёт в матче, забросив пятую шайбу в сезоне. Артемий здорово открылся на пятак, опередил защитника «Джетс» и подставил клюшку под идеальный пас Джейкоба Трубы. Благодарность партнёру за передачу от Артемия полетела моментально.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, прошло чуть больше минуты и «Виннипег» отыгрался: Давид Густафссон в контратаке пробил Игоря Шестёркина. Быстрый обмен голами неожиданно породил длительную засуху, в которой, конечно, большую роль сыграли голкиперы команд и постоянные конкуренты в борьбе за «Везину» последних лет – Шестёркин и Коннор Хеллебайк.

Изменить ход матча удалось лишь в третьем периоде – «Джетс» вышли вперёд после того, как Николай Элерс огорошил Шестёркина внезапным виражом из-за ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Виннипег» забил важный гол, который по течению матча мог оказаться и решающим, но на 54-й минуте «Рейнджерс» получили третье большинство за игру и воспользовались шансом. Панарин поднял шайбу на синюю линию, Адам Фокс бросил, Крис Крайдер отменно поработал клюшкой на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а в овертайме российский лидер клуба из Нью-Йорка поспособствовал и голу Мики Зибанеджада, который зафиксировал пятую подряд выездную победу «Рейнджерс». Едва выскочив со скамейки запасных, Артемий получил шайбу, сместился вперёд и выдал классный пас налево под бросок шведу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Панарин добавил три очка в личную копилку, доведя свою результативность до 15 (5+10) баллов в девяти матчах. Излишне говорить, что у него больше всего очков в «Рейнджерс», а в целом по лиге Артемий пока уступает только невероятному Джеку Хьюзу из «Нью-Джерси».

А девятая игра подряд со старта сезона с набранными очками возвела Панарина в ранг рекордсмена века в «Рейнджерс». В сезоне-2008/2009 Мариан Габорик отмечался в протоколе восемь игр подряд, сейчас же Артемий задал новую планку для франшизы. За всю же историю клуба из Нью-Йорка лучший показатель у Рода Жильбера, набравшего очки в 14 играх подряд со старта регулярки в начале 70-х.

Но Панарин настолько «горяч» сейчас, что может и должен замахнуться и на это достижение. В чём же секрет того хоккея, который Артемий показывает в начале своего девятого сезона в НХЛ? «Ему стоило побрить голову несколько лет назад!» — предположил один из пользователей соцсети, и невольно подумаешь, что в этой шутке есть и доля правды. Новый образ – новый Панарин, который обеспечивает «Рейнджерс» шикарный старт и промежуточное третье место в общей таблице НХЛ.