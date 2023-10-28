Просто «дьявол»! Хьюз бьёт рекорды НХЛ и идёт на 200 очков за сезон

Пока нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид залечивает повреждение и не может помочь своей команде, ему был брошен мощнейший вызов в гонке за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ-2023/2024. За последние семь лет капитан «нефтяников» в общей сложности пять раз становился обладателем «Арт Росс Трофи» (2017, 2018, 2021–2023).

В прошлом сезоне канадский форвард выдал лучший бомбардирский результат XXI века, завершив регулярный чемпионат на отметке в 153 очка. Результат капитана «Эдмонтона» стал лучшим в НХЛ с 1996 года, когда выступавший за «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье набрал 161 очко. Однако в этом сезоне столь невероятный результат может быть побит. Причём не Макдэвидом.

Американский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» демонстрирует потрясающую результативность на старте нынешнего сезона НХЛ. После шести матчей в активе 22-летнего форварда было 17 (6+11) очков, что являлось лучшим результатом в истории лиги на этом временном отрезке сезона за последние 28 лет. Последним игроком с подобным результатом был Лемье, сумевший в 1995 году на этом отрезке сезона забросить шесть шайб и сделать 11 результативных передач. Таким образом, Хьюз установил лучший результат в XXI веке по набранным очкам в шести матчах с начала чемпионата.

На достигнутом Джек не остановился и в сегодняшнем матче с «Баффало Сэйбрз» продолжил улучшать свои феноменальные показатели. Впрочем, в первом и втором периодах на льду «Пруденшиал-центра» в Ньюарке солировали другие. После стартового отрезка на табло горели две двойки. «Сэйбрз» дважды выходили вперёд после голов Джон-Джейсона Петерки и Тейджа Томпсона, а «дьяволы» в обоих случаях оперативно восстанавливали равновесие усилиями шведских нападающих – отличились Александер Хольц и Йеспер Братт.

Братт отличился спустя 11 секунд после неприятного эпизода, который может оказать важное влияние на будущие матчи «дьяволов». Спустя 16 минут после начала встречи защитник гостей Коннор Клифтон грязно сыграл против одного из главных лидеров «Нью-Джерси» Нико Хишира. Швейцарский форвард получил удар в голову и был вынужден отправиться в раздевалку. Клифтону выписали удаление до конца матча, а Хишир сначала вернулся на лёд и отыграл второй период, но затем всё-таки был вынужден досрочно завершить встречу. Из-за последствий пропущенного удара швейцарский форвард в третьем отрезке на льду уже не появлялся.

К тому моменту команды снова обменялись заброшенными шайбами. Только на этот раз уже гости смогли отыграться. Сначала Эрик Хаула отличился при игре в меньшинстве и впервые в матче вывел вперёд «Дэвилз», но через несколько минут Расмус Далин восстановил равновесие – 3:3.

А в начале третьего периода активизировался Хьюз. Получив передачу от своего брата Люка, Джек прицелился и разящим броском реализовал большинство, продлив серию с набранными очками до семи матчей со старта сезона. Он стал всего третьим игроком в истории клуба с подобным достижением. Рекорд американской команды по серии с набранными очками со старта сезона был установлен в прошлом году шведским нападающим Йеспером Браттом (11). Второе место занимает Тим Хиггинс (10 матчей в сезоне-1984/1985).

В активе Джека стало 18 (5+13) очков в семи матчах. Таким образом, Хьюз установил лучший результат XXI века в НХЛ по очкам в семи матчах со старта сезона. За последние 40 лет только трём игрокам удавалось набрать больше очков на аналогичном отрезке сезона. В сезоне-1988/1989 Марио Лемье набрал 26 очков. Спустя четыре года он же набрал 22 очка, а в сезоне-1986/1987 канадский форвард набрал 19 очков. Уэйн Гретцки набрал 21 очко в сезонах-1984/1985 и 1986/1987, а также 20 — в сезоне-1983/1984. Также Брент Саттер выбил 21 очко в сезоне-1984/1985.

На данный момент в среднем за матч Джек набирает 2,57 очка. С точки зрения статистики подобный темп результативности позволяет американцу претендовать на отметку в 210 очков по окончании сезона. Очевидно, что удержать подобный темп физически невозможно, но всё равно выдающийся результат американский форвард установить точно будет способен.

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Джек играет блестяще, выделяясь и создавая остроту у чужих ворот едва ли не в каждой смене. По состоянию на текущий момент его отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров составляет уже 10 очков. Когда Коннор вернётся на лёд, будет любопытно посмотреть, как он бросится в погоню за американцем. А уж в том, что успехи Хьюза станут серьёзным раздражителем для Коннора, можно не сомневаться.

«Сэйбрз» отыгрались благодаря голу Дилана Козенса, но последнее слово в матче осталось за «Дэвилз». Спустя всего полторы минуты после четвёртого гола «клинков» Хаула оформил дубль и принёс победу «Нью-Джерси» — 5:4. В концовке финский форвард имел отличный шанс на хет-трик, но нападающего подвёл несчастный случай. У Эрика сломалась клюшка, вследствие чего произвести бросок по воротам оказалось невозможно. Тем не менее «Нью-Джерси» одержал третью победу в последних четырёх матчах и теперь сыграет с «Миннесотой Уайлд», которая сегодня в серии буллитов проиграла «Вашингтон Кэпиталз».