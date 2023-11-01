«Не хотел бы переходить ему дорогу». Овечкин — в топе самых страшных игроков современности

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин — один из самых пугающих и мистических праздников во всём мире. Конечно, в России он менее популярен, хоть кто-то и устраивает тематические мероприятия. Несмотря на то что в нашей стране не все понимают смысл Хэллоуина, а кто-то и вовсе критикует его, праздник отмечают уже более 100 лет — закрывать глаза на его важность попросту нельзя.

Хэллоуин не обошёл стороной хоккейную среду. Многие хоккеисты приоделись в разные необычные наряды. А журналисты Daily Faceoff и вовсе устроили обсуждение: кто, по их мнению, является самым страшным современным хоккеистом и кого они считают самым страшным игроком в истории. В список даже попал россиянин — Александр Овечкин! Что же журналисты рассказали о нём и кто ещё оказался в топе?

«Для меня он страшнее любого головореза»

Мэтт Ларкин: Хэллоуин не за горами, и мне нравится любой повод, чтобы втиснуть его в хоккейные разговоры. Так почему бы не обсудить что-то пугающее? Я хочу знать, какие игроки заставляют вас трястись, а какие заставляли делать это в прошлом.

Участники круглого стола, вопросы к вам: кто 1. самый страшный действующий игрок НХЛ и 2. самый страшный игрок всех времён?

Ларкин: На данный момент для меня никто не превосходит Джейкоба Трубу. Он бугимен, чудище, игрок, о котором нужно всегда помнить, если ты играешь с «Нью-Йорк Рейнджерс». Он часто находится очень близко к синей линии, а его силовые приёмы на открытом льду сокрушительны — они могут выбить тебя из состава, если он поймает тебя, когда ты отвёл взгляд. Вот почему для меня он страшнее любого головореза. Труба наносит очень много урона, когда добирается до тебя.

Джейкоб Труба Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

За всё время? Мне придётся выбрать Спрэга Клегхорна. Этот парень был по сути преступником на коньках в первые дни существования НХЛ, а пик его расцвета пришёлся на период 100 лет назад. Известно, что он регулярно преследовал противников, используя свою клюшку в качестве оружия, вплоть до того, что к этому пытались привлечь полицию. Его собственная команда однажды отстранила его за «действия, подходящие животному». Ему также было предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах за инцидент с размахиванием клюшкой. Абсолютный сумасшедший — и талант, введённый в Зал славы.

Стивен Эллис: Кто в здравом уме захочет встретиться один на один с Радко Гудасом? Чёрт возьми, он однажды во время матча ударил своего одноклубника из «Филадельфии», даже не глядя на него — уставившись на кого-то другого. Он не самый высокий игрок в мире, но сносит с ног, как «Хаммер», у него невероятная борода и пронзительные глаза. Гудас выглядел совершенно устрашающе, когда кричал в лицо Джозефу Уоллу, и мне ни в коем случае не хотелось бы с ним связываться.

Горди Хоу Фото: Getty Images

А за все времена… возможно, это отговорка, но я выбираю Горди Хоу. Мы просто больше не видим таких игроков. Кто-то, кто может определённо наказать и избить игроков кулаками, а затем выйти на лёд и забить в следующей смене… Опять же, таких, как он, сейчас нет. Не просто так существует «хет-трик Горди Хоу». Просто, оглядываясь назад, я понимаю, что тогда игра была совсем другой. Мне действительно казалось, что Хоу был настолько совершенным игроком, насколько это возможно, потому что был готов драться с кем угодно, а затем подтверждал свои навыки невероятными историческими числами.

«Он просто избивал парней»

Скотт Максвелл: В последние несколько сезонов он не вызывал такого страха, но Том Уилсон в расцвете, безусловно, был одним из самых страшных людей, которых мы видели среди нынешних игроков НХЛ. Он всегда был зверем в силовой борьбе, но именно его безрассудство вызывало больше всего страха, поскольку создавало непредсказуемость, когда игроки оказывались против него. Да, он точно не знал, где была эта грань, но это дополнительный фактор, который делает его ещё более устрашающим. И, что ещё хуже, Уилсон в расцвете также знал, как забивать, так что просто давать ему пространство тоже нельзя было.

Аналогичным образом, в контексте всех времён моим выбором должен стать Скотт Стивенс — человек, который практически переписал свод правил о физических контактах в НХЛ. Хотя многие из его лучших «работ» были бы незаконными в современной НХЛ, он был причиной, по которой игроки боялись кататься по центру льда с опущенной головой. Как и Труба сейчас, Стивенс мог применить несколько сокрушительных хитов на открытом льду. О многом говорит тот факт, что одним из самых запоминающихся эпизодов в НХЛ стал момент, когда Пол Кария сумел забить гол после того, как вернулся после силового, применённого против него Стивенсом. И что делает его ещё более устрашающим, так это то, что он в то же время был талантливым игроком и ему не нужно было всегда выводить вас из строя, чтобы оттолкнуть от шайбы. А это означает, что игроки меньше ожидали такого, когда он наконец делал это.

Скотт Стивенс Фото: Al Bello/Getty Images

Колби Коэн: Я знаю, что он в нижней части топ-9 состава, но, когда Милан Лучич злится и воодушевляется, в лиге нет никого страшнее. У него внушительные габариты, и мы все помним, как в начале карьеры он просто выносил парней на льду «Ти-Ди Гарден» (арена «Бостона». — Прим. «Чемпионата»), в то время как преданные фанаты «Брюинз» сходили с ума. Я знаю, что мы уже не видим этого настолько же часто, но всё потому, что он вызывает такое же пугающее уважение со стороны игроков НХЛ. С его возвращением в «Бостон» в этом сезоне я ожидаю увидеть немного больше того юношеского гнева, который мы видели в первые дни.

P.S. Я всегда следил за тем, чтобы меня не поставили против него на тренировке или в тренировочном лагере.

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Когда ты в детстве болеешь за «Флайерз», на ум всегда приходит Скотт Стивенс, но на этот раз я выберу более личный вариант — и это Брайан Макгрэттан. За один сезон в АХЛ он набрал 551 минуту штрафа в 71 матче. Когда меня обменяли в «Бостон» и сослали в АХЛ в «Провиденс»… я никогда не забуду свой первый день в раздевалке, когда увидел этого чувака с татуировками на рукавах и бородой, на отрастание которой мне может потребоваться 10 лет. Мне повезло, что мы были на одной стороне, потому что вечером в АХЛ он просто избивал парней, никогда не шёл на ничью, всегда просто абсолютно косил соперников. Если он приходил в ярость во время матча, это было страшно. Даже когда ты был в его команде, он мог просто сбить тебя на пути к своей цели. Он невероятно приятный вне льда, но, чёрт возьми, на льду на уровне АХЛ или НХЛ он был таким же страшным, как я узрел собственными глазами.

«Ови может сокрушить тебя разными способами»

Франк Серавалли: Клянусь, я не отношусь легкомысленно к этому ответу, но не думаю, что сегодня какие-либо игроки НХЛ действительно страшны. Ставлю на то, что старожилы согласятся. Сегодняшние игроки — все — умеют хорошо кататься, могут создавать моменты, некоторые из них способны хитовать, а некоторые всё ещё могут драться — но времена, когда соперники вселяли страх и не давали им спать по ночам, в основном прошли.

Боб Проберт Фото: AP/ТАСС

Тем не менее, когда дело касается всей истории НХЛ, я удивляюсь, что никто не назвал имя Боба Проберта. Не могу поверить, что его нет уже 13 лет. Проберт вне зависимости от весовой категории был, возможно, самым жёстким хоккеистом из всех, кто когда-либо играл в хоккей. У него не было никакого страха. Его товарищ по Bruise Brother (команда по реслингу. — Прим. «Чемпионата») Джои Кокур тоже был таким. Что, пожалуй, больше всего восхищало в Проберте как в тяжеловесе-чемпионе, «правившем» в течение полутора десятилетий, — он почти всегда давал сопернику бой. Он не боялся проиграть поединок, не боялся уступить свой пояс.

Майк Голд: Ну, Стивен (Стивен Эллис. — Прим. «Чемпионата») украл мой ответ — Радко Гудаса, так что я назову Алекса Овечкина. Он огромен и может сокрушить тебя разными способами. Ови никогда не уклонялся от применения мощных силовых приёмов, и, хотя он не очень хороший боец, его бросок может оставить ещё больший синяк, чем один из его кулаков. Я бы не хотел переходить ему дорогу.

Что касается самого страшного в истории… я должен назвать Джерома Игинлу. Есть что-то естественно тревожащее в том, что такой хороший парень за пределами льда превращается в Терминатора на льду, но именно таким и был Игги. Он несколько сезонов забивал по 50+ голов и в то же время был одним из самых устрашающих бойцов в мире. Он никого не боялся. Если ты был на льду одновременно с Игинлой, тебе всегда нужно было быть начеку. Он был абсолютной машиной.