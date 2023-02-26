Лучич в драке тяжеловесов эффектно послал в нокдаун Макдэрмида, получившего сотрясение
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Во втором периоде матча «Колорадо» — «Калгари» (4:1) состоялась драка, претендующая на лучший бой сезона. В ней схлестнулись тяжеловесы Милан Лучич и Кёртис Макдэрмид.
Судьи некоторое время не давали тафгаям подраться, сдерживая хоккеиста «Калгари». Однако когда бой начался, тафгаи обменялись тяжёлыми ударами, один из которых пришёлся Макдэрмиду в район носа. Грузный защитник «Колорадо» завалился на лёд и покинул площадку до конца матча. Позднее стало известно, что Макдэрмид получил сотрясение и выбыл на неопределённый срок.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
Отметим, что эта драка стала четвёртой в карьере между этими хоккеистами.
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