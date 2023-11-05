«Из России с любовью!» Воронков догнал Овечкина и вписал своё имя в историю «Коламбуса»

Пожалуй, уже можно смело говорить, что Дмитрия Воронкова в КХЛ можно не ждать. В контракте нападающего есть пункт, по которому он может уехать в Россию, если до декабря не закрепится в НХЛ, но он вряд ли ему понадобится – дела у россиянина в лучшей лиге мира идут лучше некуда.

«Этот парень впечатляет. То, как он играет, как у него получается действовать по системе, хотя он не говорит на английском, очень впечатляет. Он делает многие вещи, которых не видно вживую, но когда мы пересматриваем видео, они впечатляют», — говорил несколько дней назад главный тренер «мундиров» Паскаль Винсент.

Драка и первое очко в дебютном матче, первый гол – в третьем, а сегодня в матче с «Вашингтоном» он забросил и свою вторую шайбу! На старте второго периода Воронков сначала делал передачу из-за ворот на Кирилла Марченко, а потом уже сам подправил шайбу на пятачке после броска своего соотечественника. «Из России с любовью», — отреагировал автор сайта «Коламбуса» Джефф Свобода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Воронков стал всего лишь третьим игроком в истории «Коламбуса», который начал карьеру НХЛ с четырёх очков в пяти встречах. Он присоединился к компании Давида Выборны и Зака Веренски (у последнего было пять очков в пяти матчах, это клубный рекорд).

«Вашингтону» хватило багажа из двух заброшенных шайб в первом периоде за авторством Тома Уилсона и Сонни Милано, чтобы в итоге одержать победу, хотя в третьем периоде «Коламбус» давил и в два раза перебросал соперника, пытаясь сравнять счёт. Примечательно, что на последних минутах Винсент выпустил звено Воронкова и Марченко, у которого сейчас идёт игра. Как и Егора Чинахова, который сегодня впервые сыграл в сезоне НХЛ после травмы и набора формы в фарм-клубе. А главную звезду команды Джонни Годро, например, вообще посадил на лавку в третьем периоде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Первый период был нашим лучшим, хоть мы и проигрывали 0:2 после него. Во втором мы могли сыграть лучше, а в третьем мы давили, я думал, что сможем сделать камбэк. Элвис играл потрясающе. Чинахов был хорош, в своей второй смене обыграл защитника один на один и выскочил на ворота. У него были хорошие моменты, он катил, выигрывал борьбу, так что он заслужил быть в составе. Годро? Я тренирую команду, играть будут те, у кого идёт. Всё надо заслужить, дело не в твоём имени, а в том, кто, на наш взгляд, даст нам шанс выиграть. Мы знаем, что Джонни может вносить свой вклад в игру, когда у него получается игра, но сегодня это было не так. Мне его игра не понравилась», — сказал после матча Винсент.

Воронков пока не говорит на английском, но, по словам Марченко, уже многое понимает и может обходиться без перевода на тренировках и командных собраниях. После предыдущей встречи Дмитрий рассказал об игре в звене с российским партнёром, и о том, как проходит адаптация в НХЛ. Пообещал больше голов, и уже через пару дней подкрепил слова делом. И вот уже у Дмитрия столько же голов в сезоне, сколько у Александра Овечкина. При том, что новичок «Коламбуса» провёл в два раза меньше встреч, потому что начинал сезон в АХЛ.

«С каждой игрой мне становится всё легче и легче по скоростям, по всему. Марченко мне помогает, в звене с ним легче играется. Мы с Марчелло уже играли когда-то вместе. Играть в лучшей лиге мира очень классно. Мечта детства – здесь находиться, играть, неважно, против русских или нет.

Первый гол, первая драка? Даже не понял, какие эмоции были. Но дальше больше – больше голов будет, больше передач, я только начал», — отметил Воронков после матча с «Тампой», где он ассистировал Марченко. Сегодня результативная серия 10-го номера «мундиров» продлилась до трёх матчей. То ли ещё будет!