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Спорт в Москве — календарь спортивных событий ноября 2023: купить билет на футбол, хоккей, баскетбол, фигурное катание

Афиша спорта в Москве: 5 событий, на которые стоит сходить
Михаил Георгиев
Афиша спорта в Москве
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Выбрали лучшие спортивные события в Москве в ноябре.

«Ростов» Карпина против «Спартака» в Москве

Александр Соболев и Данил Глебов

Александр Соболев и Данил Глебов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда: 12 ноября 2023 года (воскресенье), 19:30.
Турнир: РПЛ, 15-й тур.

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МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где сыграют: стадион «Открытие Арена» – Москва, Волоколамское шоссе, 69 (метро «Спартак» или «Тушинская»).

Матчи Валерия Карпина с бывшей командой – всегда огонь. К ноябрю «Ростов» преобразился и заиграл увереннее и ярче. Но и «Спартак» будет биться, несмотря на все проблемы Гильермо Абаскаля.

Битва полуфиналистов прошлого сезона: ЦСКА против «Локомотива-Кубань»

Антон Карданахишвили и Владислав Близнюк

Антон Карданахишвили и Владислав Близнюк

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Когда: 12 ноября 2023 года (воскресенье), 16:30.
Турнир: Единая лига, 1-й этап.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где сыграют: дворец спорта «Мегаспорт» – Москва, Ходынский бульвар, дом 3 (метро ЦСКА).

Единая лига ВТБ разгоняется, проходит первый этап. Однако у ЦСКА и «Локомотива» давние счёты, а полуфинал прошлого сезона вышел максимально драматичным. Всё решилось в седьмом матче в Москве, который взял «Локо». Армейцы настроены отомстить, тем более по сезону они идут пока отлично. А вот «Локомотив-Кубань» стартовал со скрипом.

Заруба лидеров КХЛ: «Динамо» примет «Ак Барс»

Александр Радулов в матче с «Динамо»

Александр Радулов в матче с «Динамо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Когда: 21 ноября 2023 года (вторник), 19:30.
Турнир: регулярный чемпионат КХЛ.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где сыграют: стадион «ВТБ Арена» – Москва, Ленинградский проспект, 36 (метро «Динамо»).

Сражение двух лидеров регулярного сезона, этого уже достаточно для мощнейшей интриги. Хотя «Динамо», например, может дома и перегореть, как было в играх с «Локомотивом» (2:5) и «Торпедо» (1:7).

Гран-при России по фигурному катанию – «Золотой конёк» Москвы

Когда: 25-26 ноября 2023 года (суббота-воскресенье).
Турнир: Гран-при России.

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Где пройдёт: дворец спорта «Мегаспорт» – Москва, Ходынский бульвар, дом 3 (метро ЦСКА).

Ноябрьские этапы Гран-при России после Казани и Самары завершатся в Москве. Лучшие фигуристы, восходящие звёзды, новые программы и драматические эпизоды.

Уже классическое противостояние — ЦСКА против «Локомотива»

ЦСКА — «Локомотив»

ЦСКА — «Локомотив»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Когда: 27 ноября 2023 года (вторник), 19:30.
Турнир: регулярный чемпионат КХЛ.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где сыграют: стадион «ЦСКА Арена» – Москва, ул. Автозаводская 23а (метро «Автозаводская» или МЦК «ЗИЛ»).

ЦСКА и «Локомотив» пока далеки от лучшей формы, однако их матчи – гарантия интриги. Ярославцы могут приехать на «ЦСКА Арену» и в равной игре забрать победу (2:1), а могут получить 3:0, хотя были в отличной форме. Так и армейцы способны вытащить проигранный матч, а могут рассыпаться и отдать матч с 3:1 на 3:4 (как было с «Ладой»).

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