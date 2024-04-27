Бывший директор «Трактора»: для победы в Кубке Гагарина нужен тренер уровня Быкова

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил возможность челябинского клуба завоевать Кубок Гагарина в ближайшее время.

– Что не хватает «Трактору», чтобы выиграть свой первый Кубок в истории?

– Веры в то, что его можно выиграть. Во-первых, нужны большие деньги. Во-вторых, необходимо целенаправленно к этому идти и не размениваться на мелочи. Естественно, нужен серьёзный тренер уровня Вячеслава Быкова. Сейчас он стал много давать интервью, и, думаю, это неспроста. Наверное, он хочет вернуться и снова поработать в КХЛ. Под такого тренера в команду пойдут игроки. Конечно, Челябинск заслужил Кубок Гагарина. И болельщики очень хотят, чтобы команда его выиграла. Руководству тоже нужно очень сильно захотеть Кубок, — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». В полуфинале Кубка Гагарина — 2024 «Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4). Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.

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