Майоров: не буду смотреть чемпионат мира без России, лучше поеду на рыбалку

Двукратный олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России Борис Майоров заявил, что не будет смотреть чемпионат мира 2024, который пройдёт в мае в Чехии.

«Нет, не буду следить, я лучше поеду на рыбалку. Естественно, когда свои играют, само собой, приходится следить и за другими командами, как-то оценивать игру этих команд, прикидывать шансы. А здесь мне по фигу, как говорится, кто выиграет», — цитирует Майорова «ВсёПроСпорт».

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем чемпионата мира стала сборная Канады.

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