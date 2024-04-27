The Athletic представил обновлённый рейтинг команд Кубка Стэнли — 2024

Журналисты североамериканского портала The Athletic представили обновлённый рейтинг команд после середины первого раунда Кубка Стэнли — 2024.

Лидером является «Каролина Харрикейнз», которая в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» ведёт со счётом 3-0. Вторую строчку занимает «Флорида Пантерз» которая в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» также впереди 3-0. На третьем месте — «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон Кэпиталз» занимает 14-е из 16 мест.

Рейтинг команд Кубка Стэнли — 2024 после половины первого раунда:

1. «Каролина Харрикейнз».

2. «Флорида Пантерз».

3. «Вегас Голден Найтс».

4. «Нью-Йорк Рейнджерс».

5. «Бостон Брюинз».

6. «Эдмонтон Ойлерз».

7. «Колорадо Эвеланш».

8. «Виннипег Джетс».

9. «Даллас Старз».

10. «Ванкувер Кэнакс».

11. «Торонто Мэйпл Лифс».

12. «Лос-Анджелес Кингз».

13. «Нэшвилл Предаторз».

14. «Вашингтон Кэпиталз».

15. «Тампа-Бэй Лайтнинг».

16. «Нью-Йорк Айлендерс».

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