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The Athletic представил обновлённый рейтинг команд Кубка Стэнли — 2024

The Athletic представил обновлённый рейтинг команд Кубка Стэнли — 2024
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Журналисты североамериканского портала The Athletic представили обновлённый рейтинг команд после середины первого раунда Кубка Стэнли — 2024.

Лидером является «Каролина Харрикейнз», которая в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» ведёт со счётом 3-0. Вторую строчку занимает «Флорида Пантерз» которая в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» также впереди 3-0. На третьем месте — «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон Кэпиталз» занимает 14-е из 16 мест.

Рейтинг команд Кубка Стэнли — 2024 после половины первого раунда:

1. «Каролина Харрикейнз».
2. «Флорида Пантерз».
3. «Вегас Голден Найтс».
4. «Нью-Йорк Рейнджерс».
5. «Бостон Брюинз».
6. «Эдмонтон Ойлерз».
7. «Колорадо Эвеланш».
8. «Виннипег Джетс».
9. «Даллас Старз».
10. «Ванкувер Кэнакс».
11. «Торонто Мэйпл Лифс».
12. «Лос-Анджелес Кингз».
13. «Нэшвилл Предаторз».
14. «Вашингтон Кэпиталз».
15. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
16. «Нью-Йорк Айлендерс».

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