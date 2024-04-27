Один бросок в двух первых матчах плей-офф НХЛ – худший результат в карьере Овечкина

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал свой худший результат в карьере по броскам в первых двух матчах серии плей-офф НХЛ. В первом раунде Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин нанёс один бросок в стартовых двух играх серии.

Ранее худшими результатами форварда был плей-офф 2012 года с «Бостон Брюинз» (четыре броска) и финал Кубка Стэнли — 2018 с «Вегас Голден Найтс» (пять бросков).

Отметим, что в третьей встрече с «Рейнджерс» Овечкин записал на свой счёт четыре броска по воротам.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Четвёртый матч серии плей-офф состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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