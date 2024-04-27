Экс-защитник клубов КХЛ рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в финальной серии плей-офф

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0-4).

«Мне кажется, «Локомотиву» не хватило комбинационной и креативной игры. Команда весь сезон действовала системно, не так много забивая при достаточно интересном нападении. Тренерский штаб «Локомотива» просто не смог переиграть тренерский штаб «Металлурга». При равном подборе игроков всё решили тренерские кадры. Штаб у ярославцев хороший, но он не смог предложить ходы, способные перекрыть «Металлург», у него не получилось сделать наложения звеньев, что сыграло роль. Уровень мастерства-то у этих команд одинаковый», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

Самый быстрый гол в истории КХЛ