«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Данилом Романцевым

Центральный нападающий Данил Романцев продолжит выступать за «Автомобилист», сообщает пресс-служба уральского клуба. Контракт с 30-летним игроком продлён на один сезон — до 31 мая 2025 года.

Данил Романцев пришёл в «Автомобилист» в 2021 году. Новый сезон станет для него уже четвёртым в команде. За это время нападающий сыграл в 195 матчах КХЛ, набрал 47 (23+24) очков. В Кубке Гагарина — 2023/2024 Романцев отметился 10 (3+7) набранными очками, разделив со Стефаном Да Костой третье место в списке лучших бомбардиров команды. Показатель полезности Данила Романцева в плей-офф составил «+9».

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина обыграли СКА в серии из пяти матчей. В полуфинале плей-офф КХЛ команда из Екатеринбурга уступила «Металлургу» в серии из семи матчей.

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