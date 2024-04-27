Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы забиваем — зрители хлопают, нам забивают — хлопают». Тортунов — о работе в Узбекистане

«Мы забиваем — зрители хлопают, нам забивают — хлопают». Тортунов — о работе в Узбекистане
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов рассказал о работе в ХК «Хумо» из Ташкента.

— Вы даже в «Хумо» работали в их первый и единственный сезон в ВХЛ. Насколько это было экзотично? Что больше всего запомнилось?

— Откровенно говоря, этот год дался нам очень тяжело. Мы работали чисто на энтузиазме, я хотел уйти из клуба раза три, но наш главный тренер Евгений Попихин всех останавливал и говорил «Терпим! Мы зашли сюда, через год посмотрим, пока терпим и терпим». Часто возникало ощущение, что хоккей там никому не нужен, возможно, так и есть. На конкретном этапе хоккей нужен одному лицу — председателю федерации хоккея, который сам играл, а всем остальным не особо.

Ты воспринимаешься там как гость, который приехал сюда забирать их деньги, хотя они там в хоккее ничего не понимают. Когда мы играли первую игру и забивали, нам хлопали — когда нам забивали, тоже хлопают. На следующие игры мы на каждое сиденье клали правила игры в хоккей, чтобы не объяснять. Зритель при этом ходил, людям понравилось, была посещаемость по шесть тысяч. Но было мало людей, которые хотели развивать хоккей, имея такой дворец и зрительский интерес, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Тортуновым читайте на «Чемпионате»:
«Я в 19 лет сожрал конкурентов — так и Набоков». Душевное интервью с легендой «Металлурга»
Эксклюзив
«Я в 19 лет сожрал конкурентов — так и Набоков». Душевное интервью с легендой «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android