«Мы забиваем — зрители хлопают, нам забивают — хлопают». Тортунов — о работе в Узбекистане

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов рассказал о работе в ХК «Хумо» из Ташкента.

— Вы даже в «Хумо» работали в их первый и единственный сезон в ВХЛ. Насколько это было экзотично? Что больше всего запомнилось?

— Откровенно говоря, этот год дался нам очень тяжело. Мы работали чисто на энтузиазме, я хотел уйти из клуба раза три, но наш главный тренер Евгений Попихин всех останавливал и говорил «Терпим! Мы зашли сюда, через год посмотрим, пока терпим и терпим». Часто возникало ощущение, что хоккей там никому не нужен, возможно, так и есть. На конкретном этапе хоккей нужен одному лицу — председателю федерации хоккея, который сам играл, а всем остальным не особо.

Ты воспринимаешься там как гость, который приехал сюда забирать их деньги, хотя они там в хоккее ничего не понимают. Когда мы играли первую игру и забивали, нам хлопали — когда нам забивали, тоже хлопают. На следующие игры мы на каждое сиденье клали правила игры в хоккей, чтобы не объяснять. Зритель при этом ходил, людям понравилось, была посещаемость по шесть тысяч. Но было мало людей, которые хотели развивать хоккей, имея такой дворец и зрительский интерес, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.