Экс-вратарь «Металлурга»: Разин в основном молчал, не мог представить его в роли тренера

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов рассказал о совместной игре с нынешним главным тренером «Магнитки» Андреем Разиным.

— В старом интервью вы рассказывали, что дрались с Андреем Разиным на тренировках. Он сильно изменился с игровой поры?

— Про потасовки спросите у него, он тоже подтвердит. Я с ним не так близко контактирую по сравнению с тем периодом, когда мы оба играли в хоккей, не могу судить. Мы были игроками, совсем другие эмоции были.

— Могли представить его в роли главного тогда?

— Точно нет, однозначно. Это он сейчас много разговаривает как главный тренер, а тогда он молчал всё время. Сейчас он ввиду своей работы очень много говорит. Даже когда он был состоявшимся хоккеистом, то в основном молчал, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.