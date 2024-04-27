Дементьев объяснил неудачи «Вашингтона» в плей-офф НХЛ и назвал сильнейшего вратаря лиги

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев объяснил неудачи «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-3) и назвал сильнейшего вратаря лиги.

«Нельзя сказать, что мы видим какие-то разгромные счета по ходу матчей, но существуют объективные ситуации. Сильнейший вратарь в лиге играет в «Рейнджерс», ему очень сложно забить. Интересно, что сегодня Шестёркин сам пытался поразить ворота «Вашингтона», а Овечкин спас свою команду от гола. «Рейнджерс» показывают свой класс во всех линиях, отсюда и уверенное преимущество в серии – 3-0», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Четвёртый матч серии состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.