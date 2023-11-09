Расписание на конец рабочей недели, 10 ноября: много хоккея, баскетбол и футбол.

8 топ-матчей пятницы: наши в НХЛ, Малком идёт к титулу, битва за золото Суперлиги

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обе команды относительно успешно начали сезон, но «Милуоки» нацелен закрепить свои позиции на Востоке

На старте регулярного сезона казалось, что звёздному дуэту «Милуоки» в лице Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда потребуется время для сыгранности, учитывая, что в начале «олени» дважды проиграли. Сейчас коллектив тренера-новичка Эдриана Гриффина идёт на шестую победу в сезоне. Правда, соперник у «Бакс» – крайне непростой и крепкий. «Индиана» как минимум рассчитывает попасть в плей-офф без какого-либо участия в плей-ин. И фактор второго матча подряд тоже стоит учитывать — хороший экзамен для «оленей».

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» Фото: Stacy Revere/Getty Images

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Никита Кучеров оторваться от своих преследователей в гонке лучших бомбардиров?

«Тампа» начала сезон с проблемами, но постепенно выправила положение и теперь идёт на третьем месте в Восточной конференции. Никита Кучеров лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ. «Чикаго», в свою очередь, третья худшая команда нынешнего чемпионата. «Блэкхоукс» пока не помогает даже Коннор Бедард, хоть и является лучшим в клубе по количеству голов и очков. Сможет ли юная звезда помочь «Чикаго» преодолеть сложности или Кучеров вновь затащит «Тампу»?

«Тампа-Бэй Лайтнинг» Фото: AP/TASS

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто выйдет победителем из битвы российских суперзвёзд — Артемий Панарин или Кирилл Капризов?

Команды уже встречались в этом сезоне, и тогда матч стал настоящим триллером. «Миннесота» отыгралась со счёта 0:3, затем «Рейнджерс» вернулись в игру с 3:4. В итоге «Уайлд» вырвали победу в серии буллитов. Тогда Капризов отдал ассист, а Панарин набрал 2 (1+1) очка плюс реализованный буллит. За последние восемь матчей «Рейнджерс» уступили только «Миннесоте» и теперь готовы вернуть должок банде Капризова.

«Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: AP/TASS

🏒 6:30: «Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто выйдет победителем из битвы двух абсолютно худших команд НХЛ?

Обе команды начали сезон просто кошмарно. «Сан-Хосе» потерпел 11 поражений подряд, установив массу антирекордов и рухнув на последнее место. «Эдмонтон», считавшийся одним из претендентов на Кубок Стэнли, выиграл лишь два матча – и пока не тащат даже Макдэвид и Драйзайтль. Битвы лучших команд всегда хороши, но встречи абсолютных аутсайдеров – лучшее, что может быть в хоккее.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз» Фото: EdmontonOilers.com

🏒 12:00: «Амур» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмут ли екатеринбуржцы реванш за сегодняшнее унижение?

Команды проведут очную встречу второй день подряд, и первый матч уральский клуб наверняка захочет забыть как страшный сон. Хотя до начала второго периода ничего не предвещало итоговых 5:1 в пользу «Амура» — после первой двадцатиминутки подопечные Николая Заварухина как будто выключились из игры. «Автомобилисту» нужно брать реванш не только с точки зрения реабилитации за сегодняшний матч — екатеринбуржцы постепенно опускаются в таблице, и для возвращения наверх очки им нужны как воздух.

«Автомобилист» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 18:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун», Про-Лига, 13-й тур

Интрига: команду Малкома уже не остановить на пути к золоту?

«Аль-Хиляль» — лидер чемпионата Саудовской Аравии. Даже без травмированного Неймара команда идёт первой, на четыре очка опережая «Аль-Наср» Криштиану Роналду. В текущем сезоне «Аль-Хиляль» выиграл 10 из 12 игр, ещё две завершились вничью. Впереди – не самый простой соперник. «Аль-Таавун» делит третье место с «Аль-Ахли», набрав 25 очков за 12 туров. Предстоящий противник «Аль-Хиляля» не обладает звёздным составом, самый известный игрок – форвард Муса Барроу. Но по сезону «Аль-Таавун» идёт здорово. И почему бы им не совершить сенсацию в гостях со звёздным «Аль-Хилялем»? Впрочем, у Малкома и компании свои взгляды на этот счёт.

«Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Локомотив», Суперлига (ж) – заключительный этап, 3-й тур

Интрига: обгонит ли всех «Локомотив» в последних матчах сезона?

В прошлом туре российской женской Суперлиги «Локомотив» возродил интригу, обыграв идущий на первом месте ЦСКА. Теперь турнирная таблица финального этапа выглядит так: ЦСКА – 34 очка, «Зенит» – 32, «Локо» – 31. Раскладов – множество, и в очном противостоянии решится, кто продолжит борьбу за чемпионство – «Зенит» или «Локомотив».

«Зенит» — «Локомотив» Фото: Мурад Багандов / ФК «Зенит»

🏒 19:00: «Витязь» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая из команд продолжит свою серию?

«Северсталь» ударно проводит последние матчи — уже на протяжении пяти игр подопечные Андрея Козырева не знают поражений, что позволило им немного закрепиться в зоне плей-офф на Западе. «Витязь», напротив, те же пять матчей не может добиться положительного результата — и борьба за место в плей-офф, которая, казалось, приобрела новую жизнь во второй половине октября, сейчас вновь кажется для подмосковной команды нереалистичной.