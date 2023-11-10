Такого в НХЛ не было 79 лет! Молодой Бедард уничтожил «Тампу» и установил рекорд клуба

«Тампа» в последнее время чередует победы и поражения, а вот российский лидер «молний» Никита Кучеров стабильно хорош. В трёх предыдущих встречах он заработал аж 11 очков, забросив четыре шайбы и отдав семь результативных передач, что позволило ему выйти в лидеры бомбардирской гонки в регулярке.

Новый матч «Тампе» предстояло провести на домашней арене с «Чикаго», и Куч сказал своё слово уже в первом периоде. На 13-й минуте Никита подкараулил отскок и забросил свою 11-ю шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ

Этот гол во второй раз в матче вывел «молний» вперёд, однако стартовый отрезок остался за «Чикаго», а его главным героем стал великий и ужасный Коннор Бедард. На пятой минуте главный талант поколения вчистую выиграл борьбу у Виктора Хедмана возле ворот Юханссона и с пятачка забил первый гол «Блэкхоукс» в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол уже вывел «Чикаго» вперёд, но на этом «чёрные ястребы» не успокоились, и за восемь секунд до сирены на перерыв в воротах Юханссона оказалась ещё одна шайба. Снова обрез «молний» в средней зоне, стремительная атака гостей, и в этот раз сам Бедард завершает, оформляя дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Набрав три очка за период, Бедард установил рекорд «Чикаго» на все времена как самый молодой хоккеист, добивавшийся подобного результата. Но это было ещё не всё от Коннора на этот вечер. В начале второго периода восходящая суперзвезда НХЛ отдал блестящий пас в большинстве на пятачок, где оборона «Тампы» «забыла» ветерана Кори Перри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так счёт стал 5:2, а Бедард набрал четвёртое очко в матче. Между прочим, лишь два игрока за всю историю НХЛ смогли добиться такого результата в более раннем возрасте, и случилось это аж в 1944 году – со времён Теда Кеннеди и Бэпа Гвидолина в лиге не появлялось хоккеистов, которые бы позволяли себе уничтожать соперника в 18 с хвостиком.

Материалы по теме Лишь два игрока в истории НХЛ набирали четыре очка в матче в возрасте моложе Бедарда

Пятая шайба «Чикаго» оказалась последней в матче для гостей, но и «Тампа» за всё оставшееся время смогла забить только один гол, да и тот уже на 58-й минуте. Вклад в яркую победу «Блэкхоукс» внёс и голкипер Петр Мразек, совершивший 30 сейвов за игру.

Бедард, разумеется, был признан первой звездой матча. В активе канадского «некствана» уже 11 (7+4) очков в 12 матчах – это, конечно, не великие цифры в разрезе всей лиги, но Коннору всего лишь 18 лет, а в таком возрасте ещё в принципе мало кто играет в НХЛ. Так что, без сомнения, растёт очень большой хоккеист.

Что же касается общего списка лучших бомбардиров сезона, то его вновь возглавил Элиас Петтерссон из «Ванкувера», Кучеров идёт вторым, Артемий Панарин, продолжающий свою уникальную серию, на третьем месте.