«Лада» — снова лидер, кризис «Автомобилиста» продолжается. Итоги дня в КХЛ

Павел Порядин забил «Нефтехимику», а Матвей Мичков отличился в 10-й раз в сезоне.

В Хабаровске «Автомобилист» в дебюте матче играл достаточно уверенно и был похож на команду, которая ищет пути выхода из кризиса. Хотя хозяева открыли счёт, Кирилл Воробьёв довольно быстро его сравнял, отметившись первой шайбой за новую команду. Однако примерно с 25-й минуты «Амур» врубил мощные скорости и давление, вдавив хозяев в свою зону. «Автомобилист» держался без пропущенных шайб 10 минут, а потом посыпался. Апофеозом бессилия стало то, что Джесси Блэкер и Кёртис Валк почти синхронно сломали клюшки после шайбы в пустые ворота.

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Дебют матча в Тольятти был отмечен новой шайбой от Сергея Шумакова: форвард «Лады» забил шестой гол в последних восьми матчах. Довольно быстро Кирилл Семёнов сравнял счёт, а Александр Радулов вывел команду вперёд. Однако «Лада» показала, что умеет вытаскивать матчи на зубах, сначала реализовав «5 на 3», а потом и благодаря Трою Джозефсу забив победный гол. Не первый гранд КХЛ возвращается из Тольятти побитым, а Олег Браташ продолжает уверять, что дело в везении, хотя его клуб снова возглавил Восточную конференцию.

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Павел Порядин вместе с компаньонами по невероятной тройке приехал в город, где вырос в звезду КХЛ, но местным болельщикам дарить праздник не стал. Первое звено «Спартака» отличилось уже в дебюте, пусть и без участия Порядина, который забил уже в самой концовке. Между этими шайбами дважды отличились другие звенья красно-белых, у которых есть и глубина, а у хозяев забил перезагружающий карьеру Дмитрий Соколов. «Спартак» остаётся самой результативной командой лиги.

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В Минске встречались две команды, барахтающиеся на границе кубковой восьмёрки — неудивительно, что местная арена собрала едва ли не самую скудную аудиторию в сезоне. Не помогла привлечь зрителей и фигура Матвея Мичкова, который забил свой 10-й гол в сезоне, удачно сыграв на перехвате. Команда Квартальнова привычно уработала соперника по броскам (45-19), но забила лишь дважды: с буллита Сэма Энаса и после гола Александра Волкова с пятака.

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ЦСКА потерпел три домашних поражения подряд, за которые пропустил 14 шайб — абсолютно безумный результат. Сегодня московский клуб поставил рекорды безалаберности, пропустив две шайбы в большинстве от Рида Буше, а ещё за полторы минуты заработал сразу два удаления за нарушения численного состава, где «Авангард» забил уже в большинстве. ЦСКА не расклеивался, но максимум, который смогла сделать команда Фёдорова — сократить отставание. Главным героем стал Буше, оформивший первый хет-трик в КХЛ.

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Первый гол Антона Бурдасова в матче судьи сначала не заметили, да и зрители тоже — только после подсказки от видеогол-рефери шайба была засчитана. Довольно быстро СКА отыгрался и вышёл вперёд и играл вроде бы достаточно комфортно. Вторая шайба «Трактора» хозяев не смутила — они воспользовались чудовищным провалом гостей в большинстве, и Степан Фальковский забил. Концовка матча вышла драматичной: казалось, СКА во второй раз подряд упустит победу из-за гола на последней минуте, однако буллит Сергея Толчинского на последней секунде ОТ принёс два очка.

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