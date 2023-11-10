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Результаты матчей КХЛ 9 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 10 ноября

«Лада» — снова лидер, кризис «Автомобилиста» продолжается. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 9 ноября
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Павел Порядин забил «Нефтехимику», а Матвей Мичков отличился в 10-й раз в сезоне.

В Хабаровске «Автомобилист» в дебюте матче играл достаточно уверенно и был похож на команду, которая ищет пути выхода из кризиса. Хотя хозяева открыли счёт, Кирилл Воробьёв довольно быстро его сравнял, отметившись первой шайбой за новую команду. Однако примерно с 25-й минуты «Амур» врубил мощные скорости и давление, вдавив хозяев в свою зону. «Автомобилист» держался без пропущенных шайб 10 минут, а потом посыпался. Апофеозом бессилия стало то, что Джесси Блэкер и Кёртис Валк почти синхронно сломали клюшки после шайбы в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Шумаков (Солянников, Фисенко) – 04:17 (5x5)     1:1 Семёнов (А. Радулов, Шипачёв) – 05:57 (5x4)     1:2 А. Радулов (Шипачёв, Войнов) – 26:11 (5x4)     2:2 Кугрышев (Сафин, Солянников) – 42:36 (5x3)     3:2 Джозефс (Минеев, Сафин) – 53:40 (5x5)    

Дебют матча в Тольятти был отмечен новой шайбой от Сергея Шумакова: форвард «Лады» забил шестой гол в последних восьми матчах. Довольно быстро Кирилл Семёнов сравнял счёт, а Александр Радулов вывел команду вперёд. Однако «Лада» показала, что умеет вытаскивать матчи на зубах, сначала реализовав «5 на 3», а потом и благодаря Трою Джозефсу забив победный гол. Не первый гранд КХЛ возвращается из Тольятти побитым, а Олег Браташ продолжает уверять, что дело в везении, хотя его клуб снова возглавил Восточную конференцию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Чайковски, Морозов) – 13:30 (5x4)     0:2 Пашин (Кровяков) – 24:19 (5x5)     0:3 Галимов (Принс, Локтионов) – 42:34 (5x5)     1:3 Соколов – 52:11 (5x5)     1:4 Порядин (Голдобин) – 57:46 (5x5)    

Павел Порядин вместе с компаньонами по невероятной тройке приехал в город, где вырос в звезду КХЛ, но местным болельщикам дарить праздник не стал. Первое звено «Спартака» отличилось уже в дебюте, пусть и без участия Порядина, который забил уже в самой концовке. Между этими шайбами дважды отличились другие звенья красно-белых, у которых есть и глубина, а у хозяев забил перезагружающий карьеру Дмитрий Соколов. «Спартак» остаётся самой результативной командой лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Мичков (Тянулин, Хуснутдинов) – 32:14 (5x5)     1:1 Энас – 36:28     2:1 Волков (Меркли, Калдис) – 54:01 (5x5)    

В Минске встречались две команды, барахтающиеся на границе кубковой восьмёрки — неудивительно, что местная арена собрала едва ли не самую скудную аудиторию в сезоне. Не помогла привлечь зрителей и фигура Матвея Мичкова, который забил свой 10-й гол в сезоне, удачно сыграв на перехвате. Команда Квартальнова привычно уработала соперника по броскам (45-19), но забила лишь дважды: с буллита Сэма Энаса и после гола Александра Волкова с пятака.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 6
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер, Ткачёв) – 14:24 (5x4)     0:2 Буше (Холодилин) – 16:07 (4x5)     1:2 Мамин (Соркин, Окулов) – 16:44 (5x5)     1:3 Буше (Шарипзянов) – 23:36 (4x5)     1:4 Ткачёв (Спунер, Буше) – 25:23 (5x5)     2:4 Мамин (Соркин) – 29:12 (5x5)     2:5 Спунер (Ткачёв, Шулак) – 32:27 (5x3)     3:5 Карнаухов (Абрамов, Провольнев) – 48:07 (5x5)     3:6 Буше (Спунер, Ткачёв) – 48:19 (5x5)     4:6 Диц (Соркин) – 49:04 (5x5)    

ЦСКА потерпел три домашних поражения подряд, за которые пропустил 14 шайб — абсолютно безумный результат. Сегодня московский клуб поставил рекорды безалаберности, пропустив две шайбы в большинстве от Рида Буше, а ещё за полторы минуты заработал сразу два удаления за нарушения численного состава, где «Авангард» забил уже в большинстве. ЦСКА не расклеивался, но максимум, который смогла сделать команда Фёдорова — сократить отставание. Главным героем стал Буше, оформивший первый хет-трик в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Бурдасов (Кравцов, Николаев) – 04:37 (5x5)     1:1 Алистров – 12:50 (5x5)     2:1 Галимов – 22:02 (5x5)     2:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов) – 45:00 (5x5)     3:2 Фальковский (Поляков, Никишин) – 51:29 (4x5)     3:3 Юртайкин (Шабанов, Антипин) – 59:34 (5x5)     4:3 Толчинский – 65:00    

Первый гол Антона Бурдасова в матче судьи сначала не заметили, да и зрители тоже — только после подсказки от видеогол-рефери шайба была засчитана. Довольно быстро СКА отыгрался и вышёл вперёд и играл вроде бы достаточно комфортно. Вторая шайба «Трактора» хозяев не смутила — они воспользовались чудовищным провалом гостей в большинстве, и Степан Фальковский забил. Концовка матча вышла драматичной: казалось, СКА во второй раз подряд упустит победу из-за гола на последней минуте, однако буллит Сергея Толчинского на последней секунде ОТ принёс два очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 10 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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