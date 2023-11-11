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Результаты матчей КХЛ 11 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 12 ноября

Новый провал «Ак Барса» и классный камбэк «Лады». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Новый провал «Ак Барса»
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СКА тем временем обыграл неудобного соперника.

11 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их краткие итоги

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Джонсон (Кошелев, Коробкин) – 37:22 (5x5)     2:0 Карпов (Яковлев, Кошелев) – 42:35 (5x4)     3:0 Коробкин (Карпов, Зернов) – 55:14 (5x5)    

«Была идеальная игра в нашем исполнении. Переполняет гордость за игру», — наконец-то Андрей Разин был на 100% позитивен на пресс-конференции. «Металлург» не только переиграл команду с самым звёздным составом в КХЛ всухую, но и вдвое перебросал, провёл почти 23 минуты в атаке и не позволил почти ничего создать у ворот Артёма Загидулина. Игра запомнилась тем, что Евгений Свечников попытался боднуть Никиту Гребёнкина, который уже осваивает искусство провокации, и получил четыре минуты штрафа. Говорить о кризисе в «Ак Барсе», конечно, рано, но безыдейность последних матчей пугает.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Б
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Галимов) – 10:47 (5x5)     0:2 Пашин – 26:23 (5x5)     1:2 Шумаков (Романов, Фисенко) – 34:09 (5x4)     2:2 Романов (Березин, Солянников) – 37:06 (5x3)     2:3 Морозов (Вишневский, Голдобин) – 47:40 (5x5)     3:3 Сафин – 53:45 (5x5)     4:3 Кугрышев – 65:00    

В середине матча в Тольятти «Спартак» вёл 2:0, при этом отличались игроки нижних звеньев команды Жамнова. Однако «Лада» вернулась в игру, оформив два гола в большинстве — и это несмотря на то, что розыгрыш лишнего у тольяттинцев среди худших в лиге. Впрочем, остановить тройку Морозова совсем «Лада» не смогла — центр первого звена «Спартака» прервал свою серию из девяти матчей без шайб. В концовке Остап Сафин воспользовался заминкой защитника гостей и сравнял счёт, а в серии буллитов победу «Ладе» принёс Дмитрий Кугрышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Рендулич (Гальченюк, Федотов) – 15:44 (5x5)     2:0 Воробьёв (Хайруллин, Толчинский) – 16:06 (5x5)     3:0 Воробьёв (Рендулич, Хайруллин) – 19:12 (5x4)     4:0 Никишин (Толчинский, Зыков) – 21:22 (5x4)     4:1 Брюквин (Шафигуллин) – 31:38 (5x4)     4:2 Якупов (Клок, Дергачёв) – 36:40 (5x4)    

СКА сенсационно проиграл в Нижнекамске месяц назад, да ещё и всухую — и, кажется, на домашнем льду у команды была особая мотивация. В концовке первого периода за три минуты СКА забил трижды — свою долгую безголевую серию прервал Борна Рендулич, а дубль оформил Михаил Воробьёв. Впрочем, «Нефтехимик» не развалился и оформил два гола в большинстве, один из которых бывшей команде забил Наиль Якупов. Роман Ротенберг после победы наконец-то провёл спокойную пресс-конференцию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 12 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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