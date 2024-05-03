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«Авангард» продлил контракт с нападающим Филатьевым

«Авангард» продлил контракт с нападающим Филатьевым
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«Авангард» продлил двусторонний контракт на два года с нападающим Александром Филатьевым (срок прежнего соглашения истекал 31 мая 2025-го), сообщает пресс-служба омского клуба.

В прошедшем сезоне Филатьев провёл за «Авангард» 24 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков. В команде ВХЛ «Омские Крылья» он сыграл 17 матчей и набрал 10 (6+4) очков. Также форвард сыграл 29 матчей за команду МХЛ «Омские Ястребы», отметившись восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.

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