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«Очень рисковый голкипер». Аналитик системы NHL EDGE — об Илье Набокове

«Очень рисковый голкипер». Аналитик системы NHL EDGE — об Илье Набокове
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Аналитик системы отслеживания хоккеистов NHL EDGE Алекс Везино оценил игру голкипера «Металлурга» Ильи Набокова, который был признан MVP плей-офф КХЛ — 2024.

«Мы внимательно наблюдаем за потенциальными новичками лиги, в том числе за Набоковым. Он очень рисковый голкипер, часто играет клюшкой и в 75% случаев предпочитает начать атаку самостоятельно, а не через защитников. Среди других его плюсов быстрые ноги и хорошее понимание игры. По стилю напоминает Сорокина, но ещё будет меняться», — приводит слова Везино «Ведомости.Спорт».

В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1,86.

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