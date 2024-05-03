The Athletic оценил шансы «Рейнджерс» и «Каролины» на победу в серии Кубка Стэнли

Журналисты сайта The Athletic оценили шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролины Харрикейнз» на победу в очном противостоянии серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024.

Шансы «ураганов» оцениваются в 66%, тогда как «синерубашечников» в 34%. Наиболее вероятным исходом считается победа «Каролины» в шести матчах (21%).

Фото: The Athletic

«Каролина» имеет явное преимущество в атаке. «Харрикейнз» создают массу качественных моментов у ворот своих противников и являются одной из лучших команд по форчекингу в лиге. «Рейнджерс» гораздо более посредственны в создании моментов.

Обе команды преуспевают в особых ситуациях: «Харрикейнз» одна из лучших команд при игре в меньшинстве в лиге, но «Рейнджерс» не сильно отстают. Команда из Нью-Йорка демонстрирует немного больше возможностей при игре в большинстве, но «Каролина» также рядом. То, что эти две команды настолько близки друг к другу при игре в неравных составах, только подчёркивает важность игры в формате «5 на 5», которая чуть лучше именно у «Каролины», — сказано в статье.