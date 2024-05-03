Суд обязал «Локомотив» выплатить 80 тысяч рублей пострадавшей от броска шайбы

Ярославский областной суд обязал ассоциацию «Хоккейный клуб «Локомотив» выплатить 80 тысяч рублей девушке, которой в лицо попала шайба во время матча, сообщили в пресс-службе суда.

«Инцидент произошёл в конце третьего периода матча между «Локомотивом» и «Трактором» в январе 2023 года. После броска нападающего ярославского клуба шайба покинула пределы поля и попала в лицо болельщицы. В результате женщина получила травму челюсти, не могла говорить, питалась тем, что можно пить через трубочку.

Страховая компания произвела выплату на лечение в размере 40 тысяч рублей. ХК «Локомотив» на просьбу пострадавшей компенсировать моральный вред в размере 98 тысяч рублей ответил отказом.

Оценив представленные сторонами доказательства, тяжесть причинённой истцу травмы, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объёме и взыскал с ответчика ассоциация «Хоккейного клуба «Локомотив» Ярославль» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — сказано в сообщении пресс-службы Ярославского областного суда в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, где со счётом 0-4 проиграл «Металлургу».