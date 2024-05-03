Стало известно, когда начнётся серия «Рейнджерс» — «Каролина» второго раунда Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига объявила, что второй раунд плей-офф Кубка Стэнли — 2024 «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» начнётся в воскресенье, 5 мая, по американскому времени. Время начала матча будет объявлено дополнительно.
Серия второго раунда между «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз» или «Торонто Мэйпл Лифс» начнётся в понедельник, 6 мая. Время начала матча также будет объявлено дополнительно.
Напомним, во второй раунд Кубка Стэнли — 2024, помимо «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролины Харрикейнз» и «Флориды Пантерз», вышли «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз».
Возможные и сформировавшиеся пары второго раунда плей-офф НХЛ:
Восточная конференция:
«Рейнджерс» — «Каролина»*;
«Флорида» — «Бостон»/«Торонто».
Западная конференция:
«Даллас»/«Вегас» — «Колорадо»;
«Ванкувер»/«Нэшвилл» — «Эдмонтон».
*жирным выделены команды, оформившие выход в следующий раунд Кубка Стэнли.