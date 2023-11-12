Нюландер и Панарин синхронно разрывают НХЛ! Кто из них угонится за убойным рекордом?

Один из самых интересных матчей в насыщенном игровом дне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги состоялся в Торонто, где местные «Мэйпл Лифс» принимали один из главных приятных сюрпризов старта сезона «Ванкувер Кэнакс». Команда Рика Токкета приехала в гости к «кленовым листьям» с пятиматчевой победной серией и дважды лидировала в счёте и сегодня – 0:1 и 1:2 – однако хозяева смогли переломить ход встречи и одержали победу (5:2).

Переломным моментом в матче стал красивейший гол шведского нападающего «Торонто» Вильяма Нюландера. При счёте 1:2 27-летний форвард получил передачу от Джона Тавареса и забросил шайбу, проявив высочайшее индивидуальное мастерство. Американский голкипер Тэтчер Демко перекрыл всё пространство в воротах, не дав Вильяму возможности забить с прямого броска, но Нюландер не растерялся, а вместо этого выкатился за линию ворот и уже оттуда завёз шайбу в ближний угол, отыграв вратаря гостей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Проводящий контрактный сезон Нюландер начал чемпионат на сумасшедшем кураже. Благодаря голу в ворота «Ванкувера» шведский нападающий продлил серию с набранными очками до 15 матчей, что является четвёртым результатом в НХЛ за последние 30 лет. Вильям повторил достижение чешской легенды Яромира Ягра, также набиравшего очки в 15 матчах подряд со старта чемпионата в сезоне-1999/2000.

Лучший результат на этом временном интервале принадлежит канадскому нападающему Дэни Хитли (22, 2005/2006), второе место делят Хенрик Зеттерберг (2007/2008) и Коннор Макдэвид (2021/2022) — по 17 матчей. От повторения достижения звёздного соотечественника и капитана «Эдмонтона» нападающего «Торонто» теперь отделяют всего два матча, после чего можно будет приступить и к реальной погоне за рекордом XXI века, всё ещё принадлежащим Хитли.

Интересно, что лучший старт за карьеру в лиге Вильям выдал в самый нужный для себя момент. Важно понимать, что по окончании сезона-2023/2024 у шведского форварда истекает контракт, по которому он получает $ 6,97. Если такой уровень игры Нюландер удержит на протяжении большей части сезона, можно только представить, на какие условия будет замахиваться Вильям вместе со своим агентом.

Однако не один Нюландер набирал очки во всех матчах своей команды в этом регулярном чемпионате. Без осечек в этом сезоне продолжает обходиться и российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. На данный момент результативная серия 32-летнего форварда составляет 13 матчей со старта сезона, что является вторым результатом в истории НХЛ среди россиян. Ближайшей ночью «синерубашечники» сыграют с бывшей командой Панарина «Коламбус Блю Джекетс». И в случае набора очков в этой встрече Артемий повторит российский рекорд Дмитрия Квартальнова (14 матчей).

Что касается Нюландера, то ему превзойти национальный рекорд по результативной серии со старта сезона будет невероятно сложно. Рекорд среди шведских хоккеистов НХЛ ещё в сезоне-1992/1993 установил выступавший на тот момент за «Квебек» Матс Сундин. 31 год назад Матс остановил результативную серию на отметке в 30 матчей.

Общий же рекорд североамериканской лиги в этой номинации принадлежит, конечно же, Уэйну Гретцки. Сезон-1983/1984 лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ начал с 51-матчевой серии с набранными очками, что заодно является ещё и рекордом по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона. Замахнуться вот на этот показатель Гретцки представляется абсолютно невозможным – не только для Нюландера и Панарина – но и вообще кому-либо и когда-либо в будущем.

Интересно, что если посмотреть на гонку бомбардиров НХЛ, то здесь Вильям и Артемий набрали одинаковое количество очков, несмотря на разное количество сыгранных матчей. Нюландер и Панарин набрали по 22 очка, как и ещё один игрок – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз. Вместе они располагаются на третьей-четвёртой-пятой позициях в бомбардирском зачёте.

Первое место занимает форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон (25 очков в 14 матчах, результативная передача во встрече с «Торонто), следом располагается нападающий «Тампы» Никита Кучеров (23 очка в 14 матчах, пропустил игру с «Каролиной» из-за болезни). Вот так два шведа, два россиянина и один американец захватили топ рейтинга бомбардиров по истечении одного месяца со старта сезона.