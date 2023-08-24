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«Торонто» подписал рекордный контракт с Остоном Мэттьюсом: срок, зарплата, условия, почему это провал «Торонто»

Грандиозный рекорд в НХЛ! «Торонто» засыпал Мэттьюса миллионами долларов
Егор Бульчук
«Торонто» подписал рекордный контракт с Мэттьюсом
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Кто вышел победителем из сделки – клуб или игрок?

Новый сезон в НХЛ ещё не начался, но один рекорд уже установлен. «Торонто» продлил контракт с Остоном Мэттьюсом. Соглашение рассчитано на четыре года и $ 53 млн. Таким образом, кэпхит по договору составит $ 13,25 млн – это самый крупный показатель в истории лиги. Контракт вступит в силу со следующей осени.

Какое место в этом списке за Мэттьюсом?
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Как и всё происходящее с «Мэйпл Лифс», это решение клуба наверняка вызовет бурные и продолжительные споры. Самая первая и очевидная реакция на событие может быть сформулирована только так: в офисе организации потерпели дорогостоящее поражение. Мэттьюс принёс в коллекцию «кленовых листьев» ровно 0 Кубков Стэнли, и вообще его лучшие перформансы остаются в рамках регулярных чемпионатах. В плей-офф же Остон – нет, не растворяется – но и роль локомотива для своей команды не держит. Вместе с ним «Торонто» лишь однажды пересёк барьер первого раунда.

Что ждёт «Торонто» в ближайшем будущем?
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Впрочем, даже если абстрагироваться от коллективных достижений, невозможно не признать, что за плечами Мэттьюса только один великий сезон – позапрошлый, когда он выбил шесть десятков шайб и набрал более сотни очков. Приблизительно по аналогичному графику форвард шёл в сокращённом ковидном сезоне, а вот в прошлом году уже не был великолепен настолько, насколько его новый контракт.

Одним росчерком пера Остон обошёл Натана Маккиннона (кэпхит $ 12,6 млн) и Коннора Макдэвида ($ 12,5 млн). Пока, правда, лишь по объёму финансового портфеля. Игровая разница между этими двумя и Мэттьюсом измеряется не в долларах и всё ещё грандиозна. Маккиннон – двигатель чемпионского «Колорадо»-2022, Макдэвид – просто лучший игрок современности.

Но это не означает, что сильный ход от Остона не повлияет на Коннора и Натана. Легко предположить, как на следующих переговорах с «Эдмонтоном» и «Колорадо» они рисуют на салфетках ещё более впечатляющие цифры в качестве собственных требований.

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Правда, в этом смысле Мэттьюс усложняет будущее не только «Ойлерз» и «Эвеланш», но и «Мэйпл Лифс». Через год истекает контракт Вильяма Нюландера, через два на рынок выходят Джон Таварес и Митчелл Марнер, и, нет сомнений, сегодняшняя сделка тоже усилит их аппетит. Значит ли это, что в клубе есть замысел наконец-то разбить большую четвёрку?

Возможно, и то, что средний срок контракта, который сейчас выглядит как победа игрока, сыграет на руку именно «кленовым». «Торонто» сохранил в своём доме элитного снайпера на время его лучших хоккейных лет, а с учётом повышения потолка зарплат его доля в общей платёжке останется примерно на том же уровне.

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